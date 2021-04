Peiling laat geen spaan heel van Mark Rutte: maar liefst 60% vindt het niet acceptabel als hij terugkeert als premier

De overgrote meerderheid van de Nederlandse kiezers vindt het volkomen bezopen dat Mark Rutte mogelijk terugkeert als premier van een nieuw kabinet, zijn vierde. Dat blijkt overduidelijk uit een nieuwe peiling van EenVandaag. Maar liefst 60% wil dat hij opgevolgd door een ander – en snel een beetje.

Slecht nieuws voor onze Pinokkio premier. Maar liefst 60 procent van de kiezers vindt het volstrekt onacceptabel als hij ondanks zijn gelieg en bedrieg toch weer een kabinet mag leiden. Alleen bij zijn eigen VVD kan hij op steun van de meerderheid rekenen.

Net als eerder lijkt zo’n 20% van de VVD-aanhang afgehaakt of twijfels over Rutte hebben maar overgrote deel VVD’ers blijft achter Rutte staan. — Haagse Insider🕵🏻‍♂️ (@HaagseInsider) April 8, 2021

Alleen bij het CDA is er nog verdeeldheid over de vraag: 45% zou het nog wel acceptabel vinden, tegenover 45% die dat niet vindt. Als ze daar aansturen op Rutte IV krijgen ze bij het CDA dus mogelijk te maken met een scheuring, zeker als Pieter Omtzigt zich in dat geval onafhankelijk verklaart.

Opvallend is Jesse Klaver Rutte niet uitsluit als premier van een kabinet waar GroenLinks aan meedoet. Maar zijn achterban ziet dat helemaal niet zitten. Maar liefst 85% van de GroenLinks-kiezers vindt het totaal onacceptabel als Rutte weer premier wordt. En 64% van de GroenLinksers wil dat Klaver premier Rutte nog voor de formatiegesprekken uitsluit.

Dat zijn werkelijk indrukwekkende cijfers, en het betekent dat ook Klaver met vuur speelt als hij een gooi naar de macht doet onder Rutte. Wat er nog over is van GroenLinks wordt dan helemaal vernietigd.

Tenslotte, en dit is natuurlijk iets om buitengewoon trots op te zijn, het anti-Rutte sentiment is het grootst onder kiezers van Forum voor Democratie. 88% van de FVD’ers vindt een kabinet Rutte IV onacceptabel. FVD wordt in dat opzicht op de hielen gezeten door de SP (87%), GroenLinks dus, de Partij voor de Dieren (83%), en de PVV (82%). Maar ja, wat rechtschapenheid betreft staat de FVD-achterban écht op nummer één. Goed nieuws, natuurlijk!

En Rutte? Die weet dat, als hij er via de achterkamertjes toch in slaagt nog vier jaar premier te zijn, hij met een enorme achterstand begint en zijn rivalen hem omver zullen blazen op het moment dat ze denken dat ze hem electoraal kunnen verslaan.

Mark Rutte aan het hoofd van Rutte IV? Mogelijk, maar dan wel als vleugellam kuikentje, en niet als de adelaar die hij denkt te zijn.