‘Ploumen en Klaver straalden uit dat ze Rutte willen helpen, binnenkort formatie met VVD, CDA, D66, PvdA en GL’

Na het gisteravond geëindigde toeslagenaffairedebat, waarin een ruime Kamermeerderheid weigerde om een motie van wantrouwen aan te nemen tegen het kabinet-Rutte III, worden langzaam de contouren van een nieuwe regeringscoalitie zichtbaar. Dat denkt De Volkskrant, die analyseerde dat ondanks de toeslagenaffaire Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) bereid zijn om Rutte uit de brand te helpen, en een mogelijke regeringscoalitie aan een meerderheid te helpen.

“Dat straalden Klaver en Ploumen zelf donderdag ook uit. Net als de rest van de oppositie hadden ze geen goed woord over voor het handelen van het kabinet in de Toeslagenaffaire, maar intussen maakte ze duidelijk dat ze zo zoetjes aan ook weer vooruit willen,” schrijft de krant in een liveblog over het tumultueuze Kamerdebat.

Rutte IV staat daardoor nog niet op het bordes, maar het begin is er daarom, denkt de van oudsher sociaal-democratische krant: “Nieuw kabinet is nog ver weg, maar Klaver en Ploumen bieden Tjeenk Willink wel een opening.” Die laatste, die momenteel potentiële regeringscombinaties onderzoekt, zou daarom snel met een advies komen om te gaan formeren met maar liefst vijf partijen: “De kans is donderdag gestegen dat informateur Herman Tjeenk Willink binnenkort concludeert dat er voldoende basis is om formatiegesprekken te beginnen tussen VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks.”