[Podcast] Zuilcast #4: Boris van de Ven over Bitcoin en de naderende financiële ondergang van het Westen

In alweer de vierde aflevering van de Zuilcast (vorige week met Wybren van Haga) spreken presentatoren Sid en Daan met Boris van de Ven, bekend van onder meer GameKings en de Bitcoin-show! De gesprekken tussen Boris en Sid zijn sowieso altijd een genot om naar te luisteren. Ditmaal spreken zij over het naderende einde van het ‘fiat-geld.’ Dus het geld dat eigenlijk geen waarde heeft, behalve dan dat een overheid zegt dat het waarde heeft.



Wat nu als private partijen overstappen op cryptocurrency’s zoals Bitcoin, en hun zaken buiten de overheden onderling gaan regelen? Het zou de financiële wereld flink opschudden.

Maar het is meer dan dat. Overstappen op zaken doen in Bitcoins zal een emancipatieslag van jewelste zijn voor gewone burgers. En ook een noodzakelijke. Want blijft die cryptorevolutie uit, dan zullen de fiatprinters geld blijven afdrukken totdat het geld geen enkele waarde meer heeft. Anders gezegd: zonder Bitcoin kun je straks niet meer sparen en gaat de middenklasse kapot. De huidige fiscale verruimingen van de Europese Centrale Bank leiden namelijk tot het einde van alle langlopende spaarplannen, en is er alleen nog maar een korte termijn.

Zo gaat het Westen financieel ten onder, en vindt niets meer of minder dan een Apocalyps plaats. Luisteren dus, naar deze Zuilcast van Sid Lukkassen en Boris van de Ven!