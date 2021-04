PVV-leider Wilders pleit voor nieuwe verkiezingen na lekken notulen: ‘de formatie is voorbij!’

Voor PVV-leider Geert Wilders is één ding duidelijk: als het nieuws rondom de gelekte notulen klopt dan zit er maar één ding op namelijk nieuwe verkiezingen. Volgens de PVV-voorman is het een schande wat er is gebeurd, de Tweede Kamer is voorgelogen en het is daarmee een trieste dag voor de democratie. Een totale deceptie van macht en tegenmacht, aldus Wilders.

Volgens Geert Wilders was het vertrouwen in de formatie al eerder geschonden na de ‘functie elders’-kwestie, maar nu met de uitgelekte notulen kan men onmogelijk verder met formeren, aldus de PVV-leider.

PVV-leider Geert Wilders over nieuwe ontwikkelingen in toeslagaffaire: #formatie pic.twitter.com/tEjp9jbUTV — Alexander Bakker (@alexanderbakker) April 21, 2021

“Als het allemaal waar is wat RTL boven tafel heeft gehaald, dan is de Kamer dus bewust niet geïnformeerd, eigenlijk gewoon voorgelogen. We moeten er snel een debat over voeren.”

Wilders is vooral niet te spreken over de rol van de coalitiepartners in dit verhaal. Ze hebben bewust ervoor gekozen om de Kamer niet in te lichten.

“Als de ministerraad zou afspreken de Kamer bewust niet volledig te informeren, dat er zelfs informatie wordt achtergehouden, als dat echt waar is, dan hebben we een heel groot probleem. Dan kunnen de functionarissen geen dagen langer blijven zitten.”

Geert Wilders (PVV) wil nieuwe verkiezingen — dat wilde hij al, maar door RTL-bericht zéker. "Het is de totale deceptie van macht en tegenmacht. Als dit waar is, is de formatie voorbij." pic.twitter.com/ez9CmpHzTT — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) April 21, 2021

Wilders neemt duidelijk geen blad voor de mond, de formatie kan op deze manier niet doorgaan. Hij ziet als enige oplossing nieuwe verkiezingen.