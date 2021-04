Rechtse omroep Ongehoord Nederland krijgt groen licht voor toetreding tot NPO

Ongehoord Nederland, (ON!) de omroep van voormalig oorlogsverslaggever Arnold Karskens die zich richt op PVV- en FVD-kiezers, krijgt van de Raad voor Cultuur een positief advies om vanaf 2022 programma’s te mogen uitzonden op de NPO-radio- en -tv-zenders. Dat maakt de organisatie zelf bekend. Ook de omroep ZWART van rapper Akwasi mag doorstromen naar de publieke omroep.

“De raad hecht er sterk aan dat de publiek omroep een podium blijft waar alle mogelijke stemmen gehoord worden. De nieuwe omroepen ON! en ZWART zijn volgens de raad van toegevoegde waarde, omdat zij een herkenbare stroming vertegenwoordigen, nieuwe doelgroepen bedienen en de verscheidenheid van het aanbod vergroten,” aldus de raad in een persbericht.

Op social media toont de potentiële aspirant-omroep van Karskens zich opgetogen over het besluit: “Omroep ON! zet een belangrijke stap naar toetreding publiek bestel,” schrijft de omroepvereniging: “Dank aan alle leden voor de steun!”

De laatste stap is echter nog niet gezet. Minister Arie Slob, of zijn opvolger, moet voor 1 augustus op basis van het advies van de Raad voor Cultuur beslissen of Ongehoord Nederland en ZWART ook daadwerkelijk toetreden tot het omroepbestel. Maar een afwijzing zal lastig zijn, gezien het positieve advies en het al eerder behalen van het benodigde ledenaantal.