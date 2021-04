Ruttes geheugen functioneert ineens wél: ‘Er is niets onoorbaars of vreemds gebeurd!’

Mark Rutte heeft gereageerd op nieuwe onthullingen van RTL Nieuws dat er bewust, willens en wetens, informatie is achtergehouden vanuit de ministerraad over de toeslagenaffaire. Want, zegt de demissionair premier, er is “niets onoorbaars of vreemds gebeurd.” Echt niet. Want dit keer heeft hij er wél herinneringen aan, en het staat hem heel duidelijk bij dat het allemaal hartstikke onschuldig was.

“De Kamer heeft naar aanleiding van dat bericht van RTL een aantal vragen gesteld. Wij gaan als kabinet dat zorgvuldig beantwoorden,” aldus een duidelijk vermoeid ogende Rutte voor de camera van RTL Nieuws. “Op een breed front zijn vragen gesteld, dus dat gaan we heel precies doen.”

De gezichtsuitdrukking en lichaamshouding van Rutte waren die van een man die beseft dat hij nu dieper dan ooit in de problemen zit. Niet zo gek, natuurlijk, want er zijn al oppositieleden die terecht stellen dat Rutte (en andere bewindspersonen) mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd. Dit gaat dus mogelijk significant verder dan een politieke vertrouwensbreuk – hoewel dat al ernstig genoeg is voor een premier.

Het zal niemand verbazen dat Rutte de boel nog wel probeerde te sussen. “Ik kan wel zeggen, er is bij het opstellen van dat feitenrelaas in het kabinet niets vreemds gebeurd of onoorbaars.”

Ja, maar de vraag is: is er bewust informatie achter gehouden? Want uit de stukken die RTL in handen heeft blijkt dat dit wél zo is. Eerder zei Rutte van niet. “Blijft u daarbij?” vroeg de journaliste van RTL hem.

“Zoals ik al zei, er is niets onoorbaars gebeurd,” antwoordde Rutte daarop. “Dus, we gaan, dus ik blijf bij die uitspraak, maar we gaan zorgvuldig toetsen.”

Natuurlijk gelooft helemaal niemand dit. Rutte is een bewezen leugenaar. Daarnaast maakt hij continu gebruik van termen die subjectief tot en met zijn. Wat is “onoorbaar?” Wat is “vreemd?” Dat wordt allemaal bepaald door de persoon die de woorden gebruikt. Dus hij kan dat niet vreemd of onoorbaar vinden, maar wij kunnen daar weer heel anders over denken.

En wat dat “zorgvuldig toetsen” betreft: is dat hetzelfde zorgvuldige toetsen dat het kabinet gebruikte om de Kamer verkeerd en onvolledig te informeren over de toeslagenaffaire? Ja, ook dat was een retorische vraag. Want we weten allemaal hoe het werkt met de Rutte-doctrine.

Maar los van de woordenspelletjes: Rutte zag er slecht uit. Moe. Gestrest. Niet zo gek, want het moet nu gewoon over en voorbij zijn met zijn politieke carrière. Er is zoveel gelogen en bedrogen; een kritische massa in de samenleving heeft zich al tegen hem gekeerd. De enige achterban die hem nog steunde als premier was die van zijn eigen partij. De rest van Nederland – die andere partijen bezetten trouwens 116 zetels in de Kamer tegenover slechts 34 voor de VVD – denkt daar heel anders over.

De conclusie is hard, maar wel terecht: deze man is te lang blijven zitten. Hij heeft te lang de teugels in handen gehouden. Hij is te verweven met de macht. Het is tijd voor hem om op te stappen – en snel een beetje. Want als deze man nog langer aanblijft is het definitief einde oefening voor de Nederlandse democratie. En dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren.