Schande! Rutte-schoothondje Khadija Arib weigert voorstel van Thierry Baudet te behandelen!

Het was ongelooflijk om te zien. Thierry Baudet wilde dat de twee nieuwe verkenners naar de Tweede Kamer komen om te verklaren of zij Mark Rutte stiekem geïnformeerd hebben over de inhoud van de notitie van zijn gesprek met de verkenners. Maar het was Kamervoorzitter Khadija Arib die daar een stokje voor stak. De héle dag door nam ze elk voorstel mee. Maar toen Baudet met iets kwam was het antwoord: ‘nee!’

Thierry Baudet vroeg Kajsa Ollongren direct of zij Mark Rutte stiekem geïnformeerd had over de inhoud van het gesprek dat hij voerde met de verkenners. Dus dat er in stond dat ze de positie van Pieter Omtzigt wel degelijk hadden besproken en dat Rutte zélf voorstelde hem dan maar minister te maken.

Nee, was het antwoord daarop. Dat had zij niet gedaan.

Dat betekent dat het iemand anders geweest moet zijn. En de belangrijkste mogelijkheid is, natuurlijk: één van de twee nieuwe verkenners. Tamara van Ark of Wouter Koolmees. En dus wilde hij de vergadering schorsen en die twee naar de Kamer halen.

Punt van orde. Of daar even snel over gestemd kan worden door de andere fractievoorzitters, zoals de hele dag al gebeurd is.

Ongelooflijk genoeg besloot Arib om het voorstel gewoon niet te behandelen. Ollongren mag eerst haar termijn afmaken, en daarna mag Annemarie Jorritsma ook nog wat liegen en bedriegen. En pas daarna wil ze het punt van Baudet in overweging nemen.

Kijk hoe ze ineens allemaal druk-druk-druk op hun telefoontje zitten te koekeloeren. Wat een FARCE! https://t.co/KMaZHfNhBw pic.twitter.com/znBp5OsyD2 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 1, 2021

Zoals Baudet terecht stelt op Twitter is het werkelijk verbijsterend wat Arib hier deed.

VERBIJSTEREND dat @khadijaArib zomaar meent te kunnen beslissen dat mijn punt van orde om Van Ark en Koolmees naar de Kamer te halen niet wordt behandeld en dat GEEN van de andere Kamerleden ook maar een poot uitsteekt om mijn voorstel – en daarmee onze democratie – te steunen! — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 1, 2021

We weten al langer dat Arib een hekel heeft aan Baudet. Zoals wij eerder vandaag al schreven laat ze hem bijvoorbeeld nooit uitpraten. Maar wat ze hier doet met het punt van orde van Baudet is ronduit schandalig. En de rest van de Tweede Kamer stond erbij een keek ernaar.

Arib is een schande geworden voor haar functie. Dit mens mag absoluut niet doorgaan als Voorzitter van de Tweede Kamer. Schandalig!

UPDATE

Zo, zo, nadat ze hem zo lang mogelijk heeft dwars gezeten gaat mevrouw Arib nu toch overstag. Ongelooflijk, maar ja, het wordt echt in behandeling genomen. De andere fractievoorzitters mogen stemmen… en je gelooft het niet, maar die steunen het voorstel inderdaad.

Tamara van Ark en Wouter Koolmees worden dus naar de Tweede Kamer gesleept.