Sensatie! Tjeenk Willink vliegt de media aan: ‘Rutte geen belemmering voor formatie? Dat komt niet van mij!’

Een opmerkelijke verklaring van informateur Herman Tjeenk Willink. Hij heeft de media namelijk een bericht gestuurd om ze te laten weten dat hij niet zegt dat Mark Rutte geen obstakel vormt voor een snelle formatie. De media hebben zijn woorden, zegt hij, totaal verkeerd geïnterpreteerd of zelfs verdraaid. Dus. Zullen er dan toch nog partijen zijn met iets van een ruggengraat in Den Haag?

Gisteren berichtten de media, waaronder DDS, dat informateur Tjeenk Willink al bij voorbaat besloten had dat Mark Rutte het probleem niet is. Er zou een cultuurprobleem zijn in Den Haag, waar heel veel politici schuldig aan zijn. Er moet gewoon met Rutte geregeerd kunnen worden, want hij is één van velen. Aldus leek de kunnen worden opgemaakt uit de mond van de minister van staat.

Nou, de woordvoerder van de informateur laat nu weten dat die interpretatie van zijn woorden niet juist is. “Tijdens de persconferentie van 7 april jongstleden heeft informateur Tjeenk Willink toegelicht dat zijn opdracht bestaat uit twee delen,” aldus de verklaring. “Het eerste deel betreft de wijze waarop een kabinet kan worden gevormd. Dat deel van de opdracht is volgens de informateur niet los te zien van de breed gevoelde wens tot wijziging van de bestuursstijl. Daarbij heeft hij erop gewezen dat Mark Rutte niet de enige drager van de huidige bestuursstijl is.”

Maar dan: “In enkele artikelen in de media wordt hieruit de conclusie getrokken: Rutte geen belemmering voor formatie. Die conclusie kan de informateur niet tot de zijne rekenen zolang het tweede deel van zijn opdracht niet is uitgevoerd, te onderzoeken: ‘Of en zo ja onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan’.”

Nou, nou, poe poe! Mogen we dan toch nog hopen dat er partijen zijn met iets van een moreel kompas? Het zal toch niet?!

Het kan best zijn dat Tjeenk Willink nu weet dat Rutte mogelijk het probleem wél is, omdat hij gisteren gesproken heeft met de “kleine partijen.” Bij1. Denk. ChristenUnie. BBB. Partij voor de Dieren. Stuk voor stuk zullen ze hebben laten weten niet te willen regeren met Rutte als premier.

Het slechte nieuws? Vandaag komen de grote partijen langs. De kans is natuurlijk levensgroot dat met name GroenLinks aangeeft best met Rutte te willen samenwerken. Als Klaver op totaal onverwachte wijze zijn rug wél recht houdt moet Tjeenk Willink uiteindelijk misschien toch nog concluderen dat het met Pinokkio Rutte wel héél moeilijk wordt.

Hoop doet leven. Ja, ook als dat hoop tegen beter weten in is. Ruttes dagen in het Torentje moeten na alles wat er gebeurd is gewoon geteld zijn. Zo simpel als dat!