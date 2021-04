Sigrid Kaag zadelt Nederland op met Rutte, maar redt heel Afrika: ’72 miljoen naar schuldverlichting en vaccins!’

De slachtoffers van de toeslagenaffaire wachten nog steeds op compensatie en ook zijn er in Nederland niet voldoende vaccins. Gebruik van voedselbanken neemt ook toe, maar dat zijn allemaal andere potjes. Sigrid Kaag (D66) smijt zonder moeite 72 miljoen euro over de balk voor “schuldverlichting en corona-vaccinaties in ontwikkelingslanden”: een druppel op een gloeiende plaat.

Het is werkelijk onvoorstelbaar in wat voor een ivoren toren D66-frontvrouw Sigrid Kaag leeft. Zonder enige gêne slingert de minister van buitenlandse handel deze tweet de wereld in, waarin ze ons even op de hoogte brengt van haar ‘goede’ daad voor vandaag:

Straks gesprek bij de informateur, tot die tijd vergadering van de Wereldbank. Namens Nederland heb ik daar zojuist 72 miljoen euro extra toegezegd voor schuldverlichting en corona-vaccinaties in ontwikkelingslanden. Heel belangrijk om ook daar het virus te bestrijden. #minBHOS pic.twitter.com/FhS2U7KKl2 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) April 9, 2021

Ja, straks leuk babbelen met Tjeenk Willink over hoe Rutte “geloofwaardig” (lol) in het zadel gehouden kan worden. Maar eerst even wat geld van de Nederlandse belastingbetaler naar een zeker arm continent rond de evenaar sturen.

Het is werkelijk waar te triest voor woorden. Want door het faalbeleid van dit kabinet heeft Nederland zelf het coronavirus nog niet eens onder controle, waardoor ook in eigen land (en continent) de kans op virusmutaties aanwezig is. Maar ‘wereldburger’ Kaag meent dat het verstandiger is om miljoenen in ontwikkelingslanden te pompen. De paar vaccins die ze daar van kunnen halen (als ze die al kunnen krijgen) zetten geen zoden aan de dijk, maar wat maakt het ook uit. Erik Mouthaan heeft z’n deugpunten voor de dag al binnen, dus ook Sigrid Kaag mag niet achterblijven.

Hetzelfde geldt trouwens voor ‘schuldverlichting’. Van dat geld hadden ook ondernemers in eigen land gered kunnen worden! Maar nee, laten we dat geld gewoon pompen in de fragiele economie van één of ander derdewereldland. En dus niet eens op een manier die daadwerkelijk bijdraagt aan het herstel van zo’n land, maar aan het afbetalen van schuldeisers.

Ach ja, gelukkig vallen de zelfmoordpogingen in de GGZ nog mee, zijn de voedselbanken op en top in orde, hebben zorgmedewerkers hun zorgbonus al gekregen en is de toeslagenaffaire volledig afgewikkeld. Dus niet meer dan terecht dat Nederland zo een klein beetje bij kan dragen aan het mogelijk voorkomen van een virusmutatie in Soedan of Congo. Écht waar onze prioriteiten liggen! Daar zullen ze ons vast nog decennialang voor de hemel in prijzen.

Zo, en nu computer uit en op naar informateur Tjeenk Willink. Want Afrika is gered met Nederlands belastinggeld. Tijd om Nederland de afgrond in te duwen door Mark Rutte een kontje te geven, zodat hij het Torentje weer in kan klimmen.