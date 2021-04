Strandtenten niet tevreden met toegestaan aantal bezoekers: “We kunnen er veel meer kwijt!”

Het is vandaag mooi weer in Nederland. Strandtenten, die vanaf vandaag hun deuren weer mogen openen – hun terrassen, tenminste – zijn dan ook meteen aan het werk gegaan én hebben onmiddellijk gasten in huis/op het terras. Maar er is, zeggen de strandtenten in De Telegraaf, een probleem: ze kunnen veel meer mensen kwijt dan wettelijk is toegestaan.

Manager Kelly Pennin van Solbeach bij Scheveningen laat weten: “Ik zou graag zien dat er net als bij de winkels wordt gekeken naar het aantal vierkante meters dat een terras meet voor de hoeveelheid gasten die er mogen zitten. Ik kan er, met inachtneming van alle regels, veel meer kwijt.”

De eigenaresse van Blue Lagoon, Linsey Ludovici, denkt er net zo over. “Normaal zitten er 1200 mensen op het terras, afgelopen zomer konden er 800 zitten op anderhalve meter afstand. Ons terras is meer dan 1100 vierkante meter. Het is goed lullig hoe dat eruit ziet met maar 50 mensen.”

Hoewel de bezoekersaantallen dus significant beperkt zijn, zijn mensen er wel in grote getallen op uitgetrokken.