Universitair docent Nadia Bouras: ‘Toeslagen-notulen bewijzen dat mannen veel te emotioneel zijn voor de politiek’

Terwijl Nederland zich opmaakt voor het morgen te houden debat over de uitgelekte en vrijgegeven notulen van de ministerraadvergaderingen over de toeslagenaffaire, leest een docent aan de Universiteit Leiden nog iets anders in de gedeclassificeerde documenten. Nadia Bouras, gespecialiseerd in de integratie van Marokkanen in Nederland, vindt het oneerlijk dat ook D66-leider Sigrid Kaag de wind van voren krijgt. “Kaag was de enige die vond dat het ‘een gezond teken’ is dat in een democratie fel wordt gedebatteerd,” aldus Bouras.

Het waren juist de mannen die het meest te verwijten valt, vindt ze: “Terwijl de mannen in het kabinet, met het schuim op de mond, dictatoriale trekjes ontwikkelden. Wat eens te meer bewijst dat mannen veel te emotioneel zijn voor de politiek.”

Nadia Bouras komt vaker in opspraak vanwege opmerkingen over publieke figuren. Zo reageerde ze geamuseerd toen het huis van Thierry Baudet was gevandaliseerd.