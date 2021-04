[Video] Caroline van der Plas (BBB) pakt “minachtende” Hugo de Jonge aan: ‘Spreek onze naam normaal uit!’

Tijdens het debat over de voortgang van de strijd tegen het coronavirus deze week vond er een harde confrontatie plaats tussen minister Hugo de Jonge en BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas. De Jonge, en voor hem ook Rutte, refereerde namelijk aan haar partij als “triple B.” Van der Plas vond dat getuigen van bijzonder weinig respect en greep direct in.

Eerder in het debat liet premier Mark Rutte weten dat hij een motie ingediend door Van der Plas niet zag zitten. “De motie van triple B, nummer 28, over de truckchauffeurs. Die motie wil ik ontraden voorzitter omdat we nu niet deze verruiming kunnen doen,” zei Rutte.

Op dat moment bleef Van der Plas nog op haar stoel zitten. Maar ze stond klaar om in te grijpen mocht dat nodig blijken.

Korte tijd later kwam Hugo de Jonge aan het woord. “Dan motie nummer 27, dat is de motie van triple B, naar ik zojuist hoorde, dat is voor mij nieuw. Deze motie ga ik ontraden,” zei de CDA-minister van Volksgezondheid.

En dat is het moment waarop Van der Plas geïrriteerd naar voren liep. “Ja sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, “triple B,” en u gaat dat nu even vrolijk over doen. Ik heb hier zo straks een betoog gehouden met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet.”

De Jonge was daardoor duidelijk van zijn à propos. “Nou,” probeerde hij er tussen in te brengen.

Maar Van der Plas was nog niet klaar. “En ik wil, ik éís ook dat dat teruggenomen wordt, en dat u onze naam normaal uitspreekt. En niet alleen vanavond, [maar] de komende víér jaar.”

Daarna draaide ze zich om en liep ze terug naar haar zetel, De Jonge enigszins ongemakkelijk achterlatend.

“Voorzitter,” zei de minister daarop, “het is geenszins mijn bedoeling om mevrouw Van der Plas op enige manier te beledigen of zo, geenszins. Het is de BoerBurgerBeweging, drie keer B. Dat is zoals het hier staat,” zei hij waarmee hij inderdaad een stapje terugdeed en zijn eerdere benoeming van de partij terugnam. “Maar ik ontraad de motie overigens, dat dan weer wel.”

Vanmorgen zette de BoerBurgerBeweging (BBB) deze video zelf ook online met de opmerking: “[Caroline van der Plas] en BBB willen met respect behandeld worden, en terecht! Dat maakte ze gisteren nog maar weer eens duidelijk.”

@lientje1967 en BBB willen met respect behandeld worden, en terecht! Dat maakte ze gisteren nog maar weer eens duidelijk. pic.twitter.com/gyYHGUzaQq — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) April 23, 2021

Eerder in het debat ging de parlementaire nieuwkomer Van der Plas ook al de strijd aan met premier Mark Rutte, die ze ervan beschuldigde met grote regelmaat “te grappen en te trollen” terwijl er serieuze zaken besproken worden. Zij vond dat niet kunnen. Het was, zei ze, “een minachting” voor de Tweede Kamer en daarmee voor de kiezer.

Op Twitter reageren mensen bijzonder positief op Van der Plas’ actie. “Ze hebben blijkbaar nu al last van haar en proberen haar te muilkorven,” schrijft Henk. “Sterke vrouw waar Nederland nog heel veel aan gaat hebben!”

Ellen is het daarmee eens. “Goed zo,” schrijft ze aan het adres van Van der Plas. “Laat je niet wegzetten door die arrogante Rutte en De Jonge.”

Henk Berkers voegt daar aan toe: “Laat je horen!! Zoveel mensen die achter je staan. Tijd voor respect. Je ziet hoe minachtend ze denken over Tweede Kamerleden en de burgers. Het is schandalig en het stapelt zich maar op!”

“Inderdaad gelijk de kop in drukken, want anders blijven ze dit doen,” reageert Jaime op de video. “Topper.”

Tenslotte complimenteert Sjaak de BBB-voorvrouw met haar reactie op het weinig respectvolle gedrag van de beide heren kabinetsleden: “Goed gedaan. Klaar met de Haagse kliek.”

Na de uitwisseling ging Van der Plas weer op haar stoel zitten. De Jonge ging verder met zijn reactie op de overige moties, maar niet voordat hij de term “triple B” had teruggenomen. Caroline van der Plas had haar visitekaartje afgegeven.