[Video] Wilders tegen Rutte: ‘Zet uw eigen belang én partijbelang opzij, en stap op in het landsbelang!’

Geert Wilders deed tijdens het debat over de notulen van de Ministerraad inzake de toeslagenaffaire een “dringend beroep” op premier Mark Rutte om vrijwillig op te stappen. Want, zei Wilders, dit is misschien niet in het eigen belang van Rutte en ook niet in het belang van zijn partij, maar het is wél in het landsbelang.

Toen premier Rutte zijn gespinde visie gaf op de toeslagenaffaire en dan met name op de notulen die onlangs openbaar zijn gemaakt kwam PVV-leider Geert Wilders naar de microfoon om de VVD’er te interrumperen. Want, zei Wilders, hij had een belangrijke boodschap voor Rutte omdat die overduidelijk blijft vasthouden aan zijn positie en nog steeds geen reden ziet om definitief op te stappen als VVD-leider én premier.

“Het dringt daadwerkelijk dus niet door tot de minister-president dat ook hij het probleem kan zijn van de vertrouwenscrisis in de politiek; dat 10 jaar Rutte ook 10 jaar te veel kan zijn. En ik zou hem toch willen voorhouden, ik heb dat al eens eerder geprobeerd, dat er behalve het persoonlijke belang van u [Rutte, red.] en het partijbelang van uw partij, de VVD – nogmaals u heeft de verkiezingen dat ontken ik niet – maar dat er ook nog eens zoiets is als het landsbelang. En dat mijn punt nu juist is dat het misschien goed voor het land zou zijn – misschien niet voor u en ook niet voor uw partij – maar dat het wel goed voor het land zou zijn als u zou zeggen, ‘nou een ander moet dit doen’.”

Want, zei Wilders, “als we een frisse start willen maken, als we een start willen maken met hernieuwd vertrouwen in de politiek, als we willen zorgen dat de Kamer weer serieus wordt genomen, dat [we] de geschiedenis achter ons moeten laten… dat u zou kunnen zeggen, ‘nou misschien ben ik er het niet helemaal mee eens, misschien heb ik persoonlijk niet het besef dat het ook aan mij ligt, maar het landsbelang gaat bij Mark Rutte voor het partijbelang en het eigen belang, en ik zie en ik voel en ik merk, en dat is misschien pijnlijk en ik vind dat niet leuk en ik had toch die verkiezingen gewonnen, maar het is nu tijd om te gaan. En iemand anders moet dat trekken, want dat is in het belang van Nederland en de Nederlandse politiek’.”

“Dat zou u gezegd kunnen hebben,” sloot Wilders af. “Ik kan het niet afdwingen, maar ik wil het u wel voorhouden.”

De reactie daarop van premier Rutte was kort gezegd dat hij daar heel anders over denkt. Hij is niet van plan op te stappen. Hij ziet daar het nut niet van in. Ook niet na alle schandalen en het duidelijke feit dat een significant deel van de Kamer geen vertrouwen meer in hem heeft – en dat de peilingen uitwijzen dat kiezers óók het vertrouwen in hem als premier zijn verloren.