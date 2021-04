Virologe Marion Koopmans: ‘De Indiase coronavariant is allang hier, een vliegverbod is rijkelijk laat’

Virologe Marion Koopmans, tevens lid van het OMT, bekritiseert de beslissing van het kabinet om een vliegverbod richting India in te stellen. Dat kabinetsbesluit valt “rijkelijk laat,” laat zij bij RTL Nieuws weten.

Andere landen hadden al dagen, soms weken, een verbod op landende vliegtuigen uit India, en Nederland volgt om 18:00u vanavond.

De Erasmus-virusonderzoeker ziet het nut van zo’n vliegverbod op Schiphol maar als iets betrekkelijks. Koopmans zegt dat het RIVM uit steekproeven allang weet dat de Indiase coronavariant, die potentieel veel besmettelijker is én aan de vaccins kan ontkomen, rondgaat in Nederland. In de zogeheten kiemsurveillance werden tot dusverre twee patiënten met de Indiase coronavariant aangetroffen. Die vormen het topje ‘van de ijsberg,’ meent de hoogleraar.

Koopmans: “Als je het oppikt in de surveillance, dan weet je dat het al breder circuleert.”