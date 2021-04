Vrouw Pieter Omtzigt gaat los op Rutte: ‘Stuitend! Deze premier kan het vertrouwen nooit meer herstellen’

Onder de zielloze, amorele leiding van Wopke Hoekstra stemde het CDA vandaag tégen de motie-Wilders/Baudet van afkeuring tegen premier Mark Rutte. Maar die beslissing gaat nu vrijwel zeker voor enorme spanningen zorgen in het CDA zelf. Op Twitter gaat de echtgenote van Pieter Omtzigt namelijk helemaal los op Rutte. “Het moet afgelopen zijn,” schrijft Ayfer Koç.

Hoewel Pieter Omtzigt zelf overspannen thuis in Enschede zit en niets van zich laat horen is zijn vrouw Ayfer Koç, tevens CDA-gemeenteraadslid in Enschede, wél duidelijk wat ze van de gang van zaken vannacht vindt: zij is het vertrouwen in Mark Rutte helemaal kwijt. “Het wordt steeds erger en stuitender die arrogantie van de macht,” schrijft ze. “Deze premier kan toch nooit meer het vertrouwen in de rechtsstaat herstellen?”

“Deze tijd vraagt om dienend leiderschap,” gaat ze verder. “We staan voor grote problemen die structureel en daadkrachtig aangepakt moeten worden. Het moet afgelopen zijn met brandjes blussen, fouten wegmoffelen, liegen, de Kamer van belangrijke informatie onthouden, het tegenwerken van Kamerleden, en met imago bezig zijn.”

Dat klopt natuurlijk helemaal. De psychopaat Mark Rutte – iets anders kan ik er niet van maken na hem vannacht bezig te hebben gezien – is inderdaad stuitend arrogant, en hij kan totaal niet vertrouwd worden om de rechtsstaat te herstellen. Deze man staat aan de basis van de dood van de Nederlandse rechtsstaat. Aan de básis.

Maar het CDA van Ayfer én Omtzigt heeft daar vannacht niets mee gedaan. Ja, oké, voor een motie van afkeuring gestemd die Rutte gewoon naast neer kón leggen – wat hij ook heel vrolijk deed.

Nu zit er maar één ding op voor Kóç en haar echtgenoot Omtzigt: ze moeten het CDA van binnenuit opblazen. Want als Mark Rutte de sluipmoordenaar van de rechtsstaat is, dan is Wopke Hoekstra degene die hem van een wapen én munitie voorzien heeft.

Ayfer en Pieter, als jullie wérkelijk deze mening zijn toegedaan, dan moeten jullie nu in actie komen. Want Hoekstra heeft Omtzigt vannacht gewoon met een mes in de rug gestoken; hij heeft voor dertig zilverlingen zijn eigen partijgenoot verraden, en de Nederlandse rechtsstaat finaal om zeep geholpen. Want alle woorden en halfbakken moties ten spijt kan Rutte nu blijven zitten als premier. Dit kan en mag niet geaccepteerd worden!