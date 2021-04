Vrouw van Pieter Omtzigt valt kabinet aan na notulen: ‘Meer bezig met beeldvorming, dan oplossen van problemen’

Zoals ook al bleek uit een lezing van RTL Nieuws, spraken de geopenbaarde ministerraadnotulen inderdaad over het “sensibiliseren” van Pieter Omtzigt. “Overigens met beperkt succes,” valt er in het gespreksverslag te lezen. Ook elders in de 37 pagina’s die vanaf elf voor acht gisteravond niet meer gelden als staatsgeheim, uiten ministers zich kritisch over pogingen van VVD- en CDA-Kamerleden om kabinetsbeleid bij te sturen. Een naam die daarbij enkele malen valt, is die van Omtzigt.

Omtzigt zit nog overspannen thuis in Enschede, maar via Twitter laat zijn vrouw Ayfer Koç wel weten dat het kabinet zich veel te veel bemoeid heeft met kritische parlementariërs. “De notulen laten zien dat het kabinet meer bezig is met beeldvorming, dan het oplossen van problemen van mensen,” aldus Koç op Twitter: “Ze praten meer over ‘het beeld’ en lastige Kamervragen dan over de schrijnende situatie van de gezinnen.”

Ook plaatste Koç nog een opmerking naar aanleiding van de onthulling dat een recordaantal communicatiemedewerkers werkzaam is voor het kabinet-Rutte III: ”Maar ja, als je het aantal communicatiemedewerkers met 200 laat toenemen tot 800, dan is het beeld belangrijker dan het oplossen van problemen.”