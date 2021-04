Waarom kiezen voor een corona zelftest?

Sinds kort is de coronazelftest te koop bij een apotheek. Bovendien wordt er verwacht dat je deze binnenkort ook bij drogisterijen en supermarkten kunt kopen. Maar waarom zou je kiezen voor het kopen van een corona zelftest? Wij zetten de voordelen hiervan voor je op een rij!

Toegankelijk

Waarom veel mensen nu al kiezen voor een corona zelftest, is omdat het toegankelijk is. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken bij een GGD-locatie, je kunt deze zelftest gewoon bij de apotheek kopen. Binnenkort zal de zelftest bij veel verschillende winkels te koop zijn. Op deze manier wordt het heel toegankelijk gemaakt om even een coronatest te doen. Je hoeft namelijk maar weinig moeite te doen om in het bezit te komen van zo’n zelftest.

Makkelijk

Een ander voordeel van een corona zelftest is dat het vrij makkelijk is om te doen. Een corona zelftest werkt namelijk als volgt: aan de hand van een korte staaf hoef je slechts een paar rondjes in beide neusgaten te draaien. Daarna kun je het staafje in een buisje met vloeistof doen. Deze vloeistof druppel je dan op de teststrip. Deze teststrip geeft dan na ongeveer een kwartier de uitslag weer. De corona zelftest is dus een hele makkelijke manier om te testen of je besmet bent met het coronavirus. Doordat je ook snel de uitslag weet, weet je waar je aan toe bent. Wel is het zo dat als je positief test met de corona zelftest, je direct in quarantaine moet gaan. Ook dien je een nieuwe afspraak te maken bij een GGD-locatie voor een PCR-test. Op deze manier kun je jouw uitslag bevestigen. Indien je inderdaad positief test op het coronavirus, kan er dan een bron- en contactonderzoek gestart worden.

Snel

Een corona zelftest geeft een enorm snel resultaat. Binnen zo’n 15 minuten kun je de uitslag van jouw zelftest namelijk al aflezen. Dit in tegenstelling tot een coronatest bij de GGD, waar je de uitslag meestal binnen 24 tot 48 uur ontvangt. Als je klachten hebt of benieuwd bent of je besmet bent met het coronavirus, is een corona zelftest dus een goede optie.

Kunnen grootschalig worden ingezet

Niet alleen zijn de corona zelftesten nu te koop, ook is het zo dat het plan is om deze grootschalig in te zetten in verschillende sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de onderwijssector. Door grootschalig in deze sector in te zetten met corona zelftesten, kan fysiek onderwijs weer meer mogelijk worden gemaakt. Studenten krijgen de kans om zich te kunnen testen en ook onderwijspersoneel kan zich preventief testen met behulp van een zelftest. Wel is het uiteraard zo dat een zelftest niet verplicht is, dit is altijd vrijwillig.

Beperken van coronabesmettingen

Het gebruik van corona zelftesten draagt zeker bij aan het beperken van de coronabesmettingen. Doordat je met een zelftest snel een uitslag kunt krijgen kun je hier direct naar handelen, waardoor uitbraken mogelijk kunnen worden voorkomen. Zou je graag corona zelftesten in je bezit willen hebben? Dan kun je zelftesten kopen. Er wordt verwacht dat er op een grote schaal gebruik zal worden gemaakt van deze corona zelftesten. Mocht je klachten ervaren die passen bij het coronavirus of graag zou willen weten of je het coronavirus hebt, is een corona zelftest dus zeker een mogelijkheid.