Wetenschapsredacteur Volkskrant: “Hoeveel mensen van kleur hebben we deze Koningsdag eigenlijk gezien?”

Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, vraagt zich af ‘hoeveel mensen van kleur we deze Koningsdag eigenlijk hebben gezien’. Maar in minder dan een kwartier tijd verwijderde hij de tweet weer, nadat kritische volgers de journalist aan forse kritiek onderwerpen: ‘Ze zijn weer aan het kleurentellen en schedelmeten!’

Volkskrant-redacteur Maarten Keulemans, die verantwoordelijk is voor de wetenschapskolommen van de krant, lag vandaag onder vuur omdat naar zijn smaak onvoldoende “mensen van kleur” te zien waren bij de Koningsdag in Eindhoven. In een tweet vraagt hij zich af hoeveel van hen we inmiddels hebben gezien op dit “elitefeestje,” en slaat in plaatsvervangende schaamte zijn rechterhand naar zijn voorhoofd.

De reacties op de tweet zijn niet mals. TPO-schrijver Bas Paternotte stelt in een reactie dat ze bij de Volkskrant “weer aan het kleurentellen en schedelmeten” zijn. Kort daarna verwijdert Keulemans zijn tweet, maar gaat op zijn profiel verder met het aanvallen van de feestdag.

“Zouden er ook gewone mensen in Eindhoven wonen?”, vraagt hij zich af. “Koningsdag in Eindhoven: één grote reclamespot voor de techindustrie,” voegt hij eraan toe.

“Waarom niet. Mijn zoon heeft lekker zitten kijken…” luidt de vraag van een fietsliefhebbende twitteraar. Keulemans antwoordt daarop opnieuw met zijn kritiek dat er te weinig diversiteit is: “Ik vind het gewoon fout, fout, fout. Een feestje in de bubbel van de witte, hoogopgeleide elite. Koningshuis van alle Nederlanders? Ho maar.” In een andere tweet zet hij die kritiek nog eens kracht bij: “Het feest van de uitsluiting,” noemt hij de nationale feestdag.

Maar ondanks alle teksten over diversiteit is niet iedereen overtuigd van het gelijk van Maarten Keulemans. Want te weinig mensen van kleur? “Ongeveer evenveel als onder de deskundigen die jij in je artikelen opvoert,” aldus een reactie.