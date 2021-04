Wilders niet te spreken over ‘weggemoffelde’ CBS-gegevens over allochtonen: ‘Schaamteloos, tegenmacht verdwijnt!’

De overheidsorganisatie voor statistiek, CBS, wil niet langer onderscheid maken tussen allochtonen met een ‘westerse’ en een ‘niet-westerse’ achtergrond in hun onderzoeken en statistieken, zo werd vandaag aangekondigd. Dit tegen het zere been van PVV-leider Geert Wilders. De parlementariër ziet hierin een politiek-correcte poging om schaamteloos statistieken ‘weg te moffelen,’ zo laat hij weten.



Het CBS zal niet lang meer gebruik maken van de begrippen ‘westers’ en ‘niet-westers’, ze menen dat de “uitgang in zicht is” voor deze termen. Binnen de academische wereld zorgt de kwestie al langer voor verdeeldheid, aldus het CBS, maar nu lijkt de politiek er zich ook mee te gaan bemoeien. Critici menen namelijk dat zulke termen voor verdeeldheid zorgen.

PVV-leider Wilders is het niet eens met die tendens, en ziet het als een poging om de schaduwzijde van de multiculturele samenleving onder het tapijt te vegen.

En zo worden de enorme problemen met niet-westerse allochtonen mbt criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid en immigratie door politiek correcte lieden schaamteloos weggemoffeld. Waardoor de tegenmacht op het multiculturele beleid verdwijnt. Schandalig en onacceptabel! https://t.co/wvPM8DJMUr — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 20, 2021

De zorgen van Wilders zijn begrijpelijk, want hoe kan je de manco’s binnen een samenleving aankaarten als er geen secure data is? Als iedereen op één hoop wordt gegooid kan je de problemen binnen bepaalde (sub)culturen maar moeilijk aanpakken.

Het is vooral de vraag welke richting het CBS wil inslaan. Het instituut geeft aan meerdere overwegingen mee te nemen in zijn beslissing hiervoor, één van die overwegingen is het rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR vindt de termen ‘westers’ en ‘niet-westers’ ook achterhaald en niet-wetenschappelijk onderbouwd, zo lezen we in het NRC. De WRR is kritisch op de huidige tweedeling, en pleit er juist voor mensen naar herkomst in te delen.

Het geeft volgens de WRR een beter beeld als men wordt ingedeeld naar specifieke afkomst op nationaliteit, dus bijvoorbeeld iemand heeft een Amerikaanse of Turkse achtergrond, dan wanneer de simplistische huidige tweedeling wordt gehandhaafd.

De grote vraag is alleen of het CBS ook deze mening over indeling naar herkomst deelt. Daar blijft men vooralsnog onduidelijk over, en daarom is de kritiek van Wilders ook gegrond: het bureau gaat doelbewust bepaalde gegevens deleten. Een slecht plan, want zo houden we uiteindelijk minder kennis over. We moeten niet willen dat het CBS iedereen op één en dezelfde hoop gooit. We gaan toch geen kennis verbranden omdat het politiek-incorrect zou zijn? Kom nou toch.