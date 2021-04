Wybren van Haga fileert Den Haag: ‘Kamerleden zijn verworden tot pantoffeldiertjes die hun hand opsteken bij stemmingen’

Bij zijn inbreng in het debat over de notulen van de Toeslagenaffaire-Ministerraden veegde Wybren van Haga (FVD) de vloer aan met de Haagse gang van zaken. “Kamerleden van coalitiepartijen,” zei de voormalige VVD’er, “zijn verworden tot pantoffeldiertjes die gedwee hun hand omhoog mogen steken bij de stemmingen.” En de ándere Kamerleden worden straal genegeerd door het kabinet dat lak heeft aan hun denkbeelden en zorgen.

“Macht en tegenmacht bestaan niet meer in dit parlement. Van een dualistische droom zijn we terecht gekomen in een monistische nachtmerrie,” concludeerde Van Haga. “En er is maar één echte schuldige en dat is de Tweede Kamer zelf.” Want de Kamer heeft zich láten knechten. Het kabinet kon dit alleen maar doen omdat het parlement de regering ermee weg liet komen en braaf toegaf aan elke eis.

Natuurlijk draagt Rutte hier óók een grote verantwoordelijkheid voor. Hij is de aanjager van dit fenomeen. “Maar natuurlijk kan ik ook Mark Rutte een verwijt maken,” zei Van Haga dan ook. “Waar is de man gebleven die, naar ik meen, in 2007 op een partijcongres zei dat de VVD staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Er werden kiezers gezocht bij standpunten en niet standpunten bij zoveel mogelijk kiezers.”

Die man geloofde daar misschien in toen hij slechts partijleider van de VVD was. Maar toen hij de macht eenmaal in handen had in het land veranderde dat totaal. Nu zit het land opgescheept met een minister-president die, aldus Van Haga, lijdt aan “geheugenverlies,” die “strategisch” lekt, die structureel laat “discrimineren,” en natuurlijk “de Rutte doctrine die regelrecht in strijd is met artikel 68 van de Grondwet, en een premier die gemakshalve voor de verkiezingen alle kiezers van de PVV en Forum voor Democratie uit tactische overwegingen uitsluit.”

“En ook Wopke Hoekstra treft een verwijt,” zei Van Haga vervolgens over de leider van het CDA, die zijn collega Pieter Omtzigt hard heeft laten vallen. “Hoe is het mogelijk dat het CDA zo moeilijk doet over Pieter Omtzigt. Het Kamerlid dat met grote afstand het beste Kamerlid onder ons is, wordt door zijn eigen partij geschoffeerd omdat hij zijn taak te goed uitoefent.”

Daarna richtte Van Haga zich tot Sigrid Kaag. De leider van D66. “Drie jaar geleden heb ik je gezegd dat ik dacht dat je de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou kunnen worden. Slim, ervaren, kundig en met grote ervaring in het buitenland. En dan toch in de val trappen van politieke spelletjes.” Eigenlijk is het voor hem onbegrijpelijk.

“Kom op Sigrid. Stap in de voetsporen van de grote vernieuwers zoals Hans van Mierlo, Frits Bolkestein, Pim Fortuyn en Thierry Baudet en zorg dat het systeem verandert,” riep Van Haga Kaag vervolgens op.

En daarna kwam Gert Jan Segers in het vizier. “Een christelijke partij die op goede vrijdag de premier een dolk in de rug steekt, terwijl diezelfde partij al 4 jaar medeverantwoordelijk is voor deze verrotte bestuurscultuur. Dus kom op Gert-Jan, kijk rechts van je. En neem een voorbeeld aan de heren van de SGP, die zich nooit zouden verlagen tot dit soort politieke spelletjes.”

Want dat is hier echt aan de hand, aldus Van Haga. Al deze belachelijke feiten waren in grote lijnen al bekend, en alle mainstream kartelpartijen hebben driftig meegewerkt aan creëren van een monistische cultuur die de mooie dualistische politieke droom heeft afgeschaft.

Vervolgens deed Van Haga iets waar maar weinig politici de moed voor hebben zelfs als ze het wíllen doen. “Maar ook de journalisten hebben schuld,” zei de FVD’er. “Op een enkeling na, ik noem bijvoorbeeld Ton F. van Dijk, zijn de meeste journalisten verworden tot frustraten die politiek bedrijven via hun krant of omroep. Maar staatspropaganda is geen journalistiek en het is belangrijk dat de waarheid het wint van de leugens.”

“Dus kom op,” ging hij verder, “als jullie politiek willen bedrijven, wees dan zo dapper om lid te worden van een partij, ga op een lijst staan en ga meedoen. Een beetje vuilspuiten aan de zijlijn voegt echt niets toe.”

Tenslotte, liet de VVD’er weten, verdient wat er gebeurd is overduidelijk niet de schoonheidsprijs. “Maar het land moet wel bestuurd worden. Er moeten 20.000 vermorzelde gezinnen gecompenseerd worden. Er worden miljarden verkwist aan foute klimaatsubsidies. De woningnood is enorm. Immigranten overspoelen ons land. De EU degradeert ons tot een nietszeggende provincie. En de aanpak van de coronacrisis faalt compleet. Het is onbestaanbaar dat 80% van de gesprekken in de ministerraad gaat over de media en lastige Kamerleden.

“Dus onze boodschap zou zijn, stop daarmee! Stop met dat politieke gekonkel en ga aan het werk!”