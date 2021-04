Wybren van Haga (FVD) woest op Ernst Kuipers: ‘Schandalig dat nutteloosheid avondklok nu pas wordt toegegeven’

Woensdagavond kwam Ernst Kuipers langs bij het tv-programma Beau om daar te vertellen over de versoepelingen. Over wat hij daarvan denkt, welke impact ze mogelijk hebben, en of het in zijn ogen allemaal verstandig is of niet. Tijdens de uitzending deed Kuipers een opmerkelijke uitspraak. Hij gaf namelijk toe dat de avondklok “geen enkel effect” heeft gehad op het aantal ziekenhuisopnames.

FVD Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft daar woedend op gereageerd. “Onvoorstelbaar!” schrijft hij op Twitter. “Kuipers: avondklok heeft geen enkel effect gehad. Dat wisten we van tevoren al. We wisten het bij de verlengingen. Schandalig dat dit pas wordt toegegeven nadat de avondklok is afgeschaft.”

Onvoorstelbaar! Kuipers: avondklok heeft geen enkel effect gehad.

Dat wisten we van vantevoren al.

We wisten het bij de verlengingen.

Schandalig dat dit pas wordt toegegeven nadat de avondklok is afgeschaft.#stopdelockdown #FVD https://t.co/pHjBTeVW4t — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) April 29, 2021

Van Haga’s volgers denken er net zo over. “Ja als je dat als Kuipers weet op de dag dat avondklok wordt afgeschaft, dan wist je dat ook twee weken geleden al. Dus had ie toen ook al afgeschaft kunnen worden,” schrijft Niels van Adrichem bijvoorbeeld. “Schandalig inperking van vrijheid, voor nul effect.”

Frans Pietersma denkt daar net zo over. “Het zoveelste bewijs dat politiek Nederland “grotendeels faalt” paniek voetbal speelt en geen clue heeft wat ons nu werkelijk overkomt. Of spelen ze met onze voeten? Hoe dan ook, we moeten radicaal ons denken veranderen. En ons bestuurlijk systeem ook.”