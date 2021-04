Rutte: Bijwerkingen AstraZeneca bij jongere vrouwen mogelijk gevaarlijker dan coronavirus. ‘Het is misschien nog erger!’

Het was een opmerkelijk tafereel; demissionair premier Rutte en zorgminister De Jonge erkenden dat de bijwerkingen van het AstraZenece-vaccin mogelijk gevaarlijker zijn dan het virus zelf voor vrouwen tussen de twintig en veertig jaar oud. Toch opmerkelijke uitspraken van beide heren, die nagenoeg iedereen lijken te zijn ontgaan. Het kabinet lijkt hiermee het vertrouwen in het vaccin van AstraZeneca, voor vrouwen van 40- althans, helemaal kwijt te zijn.





Tijdens het vragenrondje ging het uiteraard over het opnieuw stopzetten van het vaccineren met AstraZeneca. Een journalist vroeg naar de gevolgen hiervan, want er sterven wekelijks meer mensen aan het virus dan aan de bijwerkingen aldus de journalist in kwestie. Waarop minister De Jonge zei:

“Nee. Geen jonge vrouwen tussen de 20 en de 30 en tussen de 30 en de 40.”

Demissionair premier Rutte haakte hier direct op in door te vermelden dat de bijwerkingen van het vaccin mogelijk gevaarlijker zijn dan het virus zelf voor vrouwen in die twee leeftijdsgroepen:

“Nee, dat is het punt namelijk. Onder de 60 is dan de kans dat je daar aan overlijdt… begint vergelijkbaar te worden met de kans dat je overlijdt aan Covid, of is misschien nog erger. Dat is allemaal in kaart gebracht door de Gezondheidsraad.”

Wat dus betekent dat praktisch iedereen, zelfs onze bestuurders, het vertrouwen in AstraZeneca kwijt zijn – in ieder geval wat betreft jongere vrouwen tot veertig jaar zeg maar. Wat overigens wel weer vertraging zal opleveren voor de vaccinatiestrategie, zeker nu ook blijkt dat we nog even moeten wachten op het uitrollen van het Janssen-vaccin in Nederland.