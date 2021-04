Zo maak je thuiswerken tijdens Corona zo prettig mogelijk

Waar we een jaar geleden nog dachten even een maandje thuis te moeten werken, zit dit ritme er bij de meeste mensen al helemaal in gebakken. De één vindt het prettig, terwijl de ander verlangt naar de drukte en gezelligheid van kantoor. Helaas kunnen wij daar niks aan doen, maar wat we wél kunnen doen is jou tips geven om het thuiswerken in ieder geval zo prettig mogelijk te maken.

Zorg voor een eigen plek

Het fijnst is het natuurlijk om je eigen afgesloten kantoor te hebben waar jij je rustig terug kunt trekken voor je werk. Mocht je deze luxe niet hebben, probeer dan op z’n minst te zorgen dat je ergens – op zolder, in de slaapkamer of in de woonkamer – een eigen werkplekje kunt creëren waar je enigszins rustig kunt zitten. Het helpt bijvoorbeeld al om met een kast of ander soort room divider de ruimte op te splitsen zodat je deze plek echt als een aparte plek voelt ten opzichte van de rest van de ruimte.

Zorg voor de juiste werkhouding

Op kantoor wordt als het goed is gezorgd voor de juiste bureaus en bureaustoelen, maar thuis is dat wellicht wel even anders. De keukentafel zit tijdens het eten misschien prima, maar is deze ook nog prettig als je daar ongeveer 8 uur aaneengesloten aan zit te werken? Waarschijnlijk niet. Om te zorgen dat je de juiste werkhouding aanneemt is het noodzakelijk om een bureau en bureaustoel te hebben die aansluiten op jouw lichaamslengte. Hierbij moet je erop letten dat zowel je benen als je armen in een hoek van 90° staan.

Zorg voor goede verlichting

Het klinkt misschien onbelangrijk, maar toch is een goed verlichte werkplek een must. Een te donkere werkplek is namelijk niet alleen slecht voor je concentratie, maar ook voor je ogen. Zorg daarom in de basis voor genoeg daglicht, maar ook een mooie plafonniere of hanglampen. Vul dit ten slotte aan met sfeerverlichting in de vorm van tafellampen of wandlampen.

Zo min mogelijk afleiding

Om productief te zijn moet je zorgen voor zo min mogelijk afleiding. Ten eerste is het dan belangrijk om geluidsoverlast te minimaliseren. Mocht je snel afgeleid zijn door omgevingsgeluiden, dan is het aan te raden om een goede koptelefoon met noise cancelling aan te schaffen. Ga jij juist goed op bepaalde constante geluiden? Dan heb je wellicht baat bij apps en websites zoals Noisli en Qi FM. Hiermee kun je luisteren naar bijvoorbeeld geluiden als onweer, knisperend haardvuur, en zelfs cafégeluiden.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je je zo min mogelijk laat afleiden door je telefoon. Natuurlijk kun je af en toe even je hoofd leegmaken door even door je socials te scrollen, maar laat je tijdens je werk vooral niet afleiden door allerlei pushmeldingen en zet je telefoon op ‘niet storen’!

Opgeruimd = rust

Een opgeruimde omgeving zorgt voor rust in je hoofd, wat vervolgens weer ten goede komt voor je productiviteit en concentratie. Neem voor je je werkdag begint dus vooral even 5 minuutjes de tijd om de werkplek op te ruimen en te ontdoen van chaos, want hiermee bespaar je uiteindelijk een hoop onrust en frustratie.

Zorg voor de juiste kleuren

Wellicht klinkt het wat overdreven, maar kleuren hebben veel invloed op je stemming. Dus neem dit vooral mee in de styling van je werkkamer. Zo zorgt de kleur rood voor opwinding en onrust, en de kleur blauw kalmeert juist. Die laatste kleur is daarom juist perfect voor in de slaapkamer. Maar in de werkkamer? Daar wordt de kleur geel geadviseerd als je wil dat je creativiteit bevorderd wordt. Groen staat daarentegen juist voor een bevordering van de productiviteit. Aan jou de keuze dus!