3 manieren om autobestickering in te zetten als promotie voor je bedrijf

Vind je dat jouw bedrijf te weinig exposure heeft in de buitenwereld? Dan kan het een slimme zet zijn om te investeren in autostickers. Zo kun je voertuigen gebruiken om al rijdend reclame te maken voor jouw bedrijf. Maar dan moet je daar natuurlijk wel voertuigen voor beschikbaar hebben. We bespreken drie manieren waarop je autobestickering in kunt zetten als promotie voor je bedrijf, of je nu bedrijfswagens hebt om te laten bestickeren of niet.

Bedrijfstransportwagens

De makkelijkste en meest voor de hand liggende manier om zakelijke bestickering in te zetten om zo op zo veel mogelijk plekken zichtbaar te zijn, is natuurlijk door transportvoertuigen van je bedrijf te laten bestickeren. Denk hierbij aan busjes en kleine vrachtwagens waarin producten of materialen worden vervoerd in het kader van de bedrijfsvoering. Niet alleen maak je op die manier rijdend reclame, als je het goed doet staat het ook nog eens veel professioneler dan het gebruiken van ongemarkeerde voertuigen. Het is eigenlijk een gemiste kans als je je bedrijfstransportwagens níet laat bestickeren. Uiteraard breng je onder andere de contactgegevens van je bedrijf aan. Op die manier is de kans het grootst dat het nieuwe klanten oplevert.

Lease auto’s van de zaak

Misschien heb je wel helemaal geen bedrijfstransportwagens, maar wel werknemers die rijden in een auto van de zaak voor zowel hun woon-werkverkeer als hun privézaken. Ook dit biedt in potentie de mogelijkheid van bestickering voor het bedrijf. Dat moet dan natuurlijk wel wat kleiner en subtieler dan bij een vrachtwagen. Dit overleg je natuurlijk wel eerst met de leasemaatschappij, want die kunnen hier wat van vinden. Stickers die lang op een auto blijven zitten kunnen immers een blijvende afdruk achterlaten. Kun je een akkoord sluiten met de leasemaatschappij, dan is natuurlijk wel zo fair om medewerkers die al een leaseauto hebben te vragen of ze bereid zijn deze te laten bestickeren. Bij een nieuwe auto van de zaak kan bestickering als een gegeven aangekondigd worden.

Auto’s van particulieren

Een laatste mogelijkheid is om auto’s van particulieren in te zetten. Dat kan binnen je eigen netwerk zijn. Daar staat dan wel een tegenprestatie tegenover in de vorm van geld of korting, anders zijn mensen er vast niet toe bereid om hun auto te laten bestickeren voor jouw bedrijf. Er bestaan ook websites waarop je als bedrijf kunt aanmelden als zijnde op zoek naar particulieren die voor geld hun auto willen laten bestickeren. Particulieren kunnen op hun beurt hun auto aanmelden op zo’n website en vullen in wat de staat van de auto is en waar ze zoal rijden. Zo kan er match gemaakt worden en kun je ertoe komen dat particulieren door bestickering op hun auto rijdend reclame maken voor jouw bedrijf. Een klein nadeel van dit uitbesteden aan particulieren, is dat jouw bedrijf ten onrechte wordt aangekeken op hun rijgedrag en zij aangesproken kunnen worden over het bedrijf terwijl ze daar in feite niets mee te maken hebben.

Waar een wil is, is een weg dus om rijdend reclame te maken voor je bedrijf door middel van autobestickering. Het is een investering die toevoegt aan de professionele uitstraling van je bedrijf en die voor meer exposure zorgt. Uiteraard is het wel aan jou om te bewaken dat het ontwerp van de bestickering alle belangrijke elementen bevat en er ook professioneel uitziet.