4 investeringen die zichzelf terugbetalen

Nederlanders zijn zuinig ingesteld. We betalen niet graag te veel, en we zijn voorzichtig met het uitgeven van grote bedragen. Toch kan grote bedragen uitgeven hand in hand gaan met niet te veel betalen, namelijk door het maken van investeringen die zichzelf terugbetalen. We bespreken vier van dat soort investeringen.

Zonnepanelen

Je dak volleggen met zonnepanelen is niet goedkoop. Het is een investering van duizenden euro’s die je niet zomaar maakt. Maar het is er wel een waarvoor geld lenen absoluut te rechtvaardigen is. Natuurlijk ga je dan een terugbetalingsverplichting aan die voor hogere maandlasten zorgt, maar het mes snijdt aan twee kanten. Tegelijkertijd gaat je energierekening namelijk omlaag, waardoor de vaste lasten weer lichter worden. Zonnepanelen betalen zichzelf gemiddeld binnen acht jaar terug. Met een lening duurt dat natuurlijk vanwege de rente nog iets langer, maar dan nog zijn zonnepanelen een investering die zichzelf terugbetalen.

Isolatie

Enigszins in het verlengde van het vorige ligt ook het laten aanbrengen van isolatie in je huis, zoals spouwmuurisolatie en dakisolatie. Ook dit is in eerste instantie een aardige investering, maar wel een die resulteert in lagere stookkosten. Er ontsnapt immers minder warmte aan je woning door het isolatiemateriaal. In de zomer blijft je woning gemakkelijker koel, waardoor je minder gebruik hoeft te maken van stroom vretende airco’s.

Laadpaal thuis

Heb je een elektrische auto en ken je een fijn plekje in de buurt van je werk waar je je auto kunt opladen? Dat is geen reden om niet alsnog thuis een laadpaal te laten installeren op eigen grond als je de mogelijkheden daartoe hebt. Stroom die je afneemt van een openbare laadpaal is namelijk een stuk duurder dan je eigen stroom thuis, zeker als je zonnepanelen op je dak hebt. Daar komt ook nog eens bij dat er aanvullende kosten berekend worden bij openbare laadpalen die je thuis bij je eigen laadpaal natuurlijk niet hebt.

Uitbouw

Een uitbouw aan je woning, nog zo’n forse investering die zichzelf uiteindelijk terugbetaalt, zij het op een andere manier dan bij de hierboven genoemde voordelen. Met een dakkapel, een serre of ander soort uitbouw verhoog je de waarde van je woning, waar je van kunt profiteren wanneer je de woning weer verkoopt. Het oogsten van dat voordeel is in de financiële zin dus uitgesteld, maar uiteraard heb je zelf in de tussentijd wel extra woonplezier door je uitbouw.

Of je er nu voor moet sparen of geld moet lenen, dit soort investeringen zijn dus zeker de moeite van het overwegen waard. Denk er dus zeker eens over na.