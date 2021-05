Alleen zwarte of latino journalisten mogen burgemeester van Chicago interviewen: ‘Schande in 2021’

De burgemeester van de Amerikaanse stad Chicago, Lori Lightfoot, wil alleen door journalisten van kleur worden geïnterviewd over de tweejarige verjaardag van het begin van haar ambtstermijn. Ter gelegenheid van het jubileum mogen alleen reporters die geen blanke huidskleur hebben, haar vragen stellen.

Dat kondigde de Democratische Lightfoot aan op Twitter. Ze schrijft dat het een “schande” is dat in 2021 de pers zo “overweldigend wit” is, zeker omdat in Chicago meer dan de helft van de inwoners zwart, latino, Aziatisch of Native American is.

Daarom legt de burgemeester druk op nieuwsorganisaties om meer gekleurde journalisten toe te laten: “Dit is een gebrek aan balans die moet veranderen,” aldus Lightfoot: “Chicago is een stad van wereldklasse.”

Journalistieke organisaties zijn kritisch op het voornemen van de burgemeester. Het is niet aan politici om te bepalen wie hen wel en niet interviewt, schrijven ze. Sommige kranten annuleerden zelfs hun interview met Lightfoot, ondanks dat ze al van plan waren om een journalist van kleur af te vaardigen. Zelfs de National Association of Black Journalists keurt de actie af, en zegt dat journalisten nooit mogen worden buitengesloten: “Zelfs niet voor één dag.”