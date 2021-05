Amerikaanse CDC ‘onderzoekt hartproblemen bij tieners na inenting met coronavaccin’

Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) kijkt serieus naar verschillende meldingen dat een aantal tieners en jongvolwassenen hartproblemen kreeg na te zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De vraag die daarbij centraal staat is: is het toeval dat deze problemen ontstonden na de vaccinatie of zijn ze een (zeldzame) bijwerking?

Volgens de New York Times kregen de kinderen en jongvolwassenen mogelijk ontsteking van de hartspier, oftewel myocarditis. Het gaat om een “relatief gering” aantal. En de causaliteit tussen het vaccin en de hartklachten wordt nu onderzocht.

De krant legt uit dat de hartklachten ontstonden na ongeveer vier dagen nadat de jongeren hun tweede dosis van het vaccin hadden gekregen.

Deze informatie met mogelijke bijwerkingen bij jongeren is naar buiten gekomen kort nadat de Amerikaanse autoriteiten het Pfizer/BioNTech-vaccin goed hebben gekeurd voor kinderen van twaalf jaar en ouder. In Europa wil Moderna “begin juni” toestemming vragen aan de Europese autoriteiten om het eigen vaccin te gaan gebruiken voor 12-17 jarigen. Pfizer is toegestaan vanaf 16 jaar, maar wil dat ook graag verlaagd zien tot 12 jaar.