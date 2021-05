Amerikaanse NIAID-directeur Dr. Anthony Fauci: ‘Ik ben er niet zeker van dat het coronavirus zich natuurlijk ontwikkeld heeft’

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci – het hoofd van het Nationale Instituut voor Allergieën en Besmettelijke Aandoeningen (NIAID), en de belangrijkste medische adviseur van de Amerikaanse president – zegt niet langer uit te sluiten dat het nieuwe coronavirus niet “natuurlijk ontwikkeld is.” Het is een significante uitspraak omdat hij enkele weken geleden juist nog heel pertinent alle verhalen over laboratoria in Wuhan en dergelijke naar het rijk der fabelen verwees.

In gesprek met PolitiFact vroeg een journalist hem, “ben je er nog steeds zeker van dat [Covid-19] zich natuurlijk ontwikkeld heeft?”

“Nee, eigenlijk niet,” begon Fauci zijn antwoord. “Nee, daar ben ik niet van overtuigd. Ik denk dat we door moeten gaan met het onderzoeken van wat er in China is gebeurd, totdat we naar onze beste kunnen hebben uitgezocht wat er gebeurd is.”

“Zeker, de mensen die het hebben onderzocht, zeggen dat het waarschijnlijk afkomstig is uit een dierlijk reservoir dat vervolgens individuen besmette, maar het had iets anders kunnen zijn, en dat moeten we uitzoeken,” vervolgde hij. “Dus, weet je, dat is de reden waarom ik zei dat ik volkomen voorstander ben van elk onderzoek dat naar de oorsprong van het virus kijkt.”

Hier is de video:

In gesprek met de Republikeinse Senator Rand Paul onlangs zei Dr. Fauci desgevraagd óók dat hij de mogelijkheid niet uitsloot. Wilt u tegenover deze groep categorisch zeggen dat het COVID-19-virus niet kan zijn ontstaan door seriële passage in een laboratorium?” vroeg senator Paul toen aan Fauci. Diens antwoord: “Ik heb geen enkele zekerheid over wat de Chinezen hebben gedaan, en ik ben volledig voorstander van elk verder onderzoek naar wat er in China is gebeurd.”

Zoals het Amerikaanse The Blaze bericht is dit een significante draai van Dr. Fauci. Vorig jaar en zelfs nog enkele maanden geleden zei hij het volledig eens te zijn met de Wereld Gezondheidsorganisatie. In februari kwam die organisatie met een rapport waarin gesteld werd dat theorieën over het ontstaan en verspreiding van het virus in of minstens via een laboratorium in Wuhan “extreem onwaarschijnlijk” waren.

De theorie is onlangs toch weer in de belangstelling gekomen nadat 18 wetenschappers een lange brief publiceerden waarin ze schreven dat de theorie toch niet zomaar uitgesloten kan en mag worden. “Theorieën van onbedoelde vrijlating uit een laboratorium en zoönotische spillover blijven levensvatbaar,” schreven de wetenschappers.

Ook hebben Republikeinen die lid zijn van het House Intelligence Committee – het comité van het Congres dat zich bezighoudt met inlichtingen – een rapport vrijgegeven vorige week waarin zij concluderen dat er “significant indirect bewijs” is dat het nieuwe coronavirus ontsnapt is uit het lab in Wuhan.

Tenslotte was het hoofd van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC, zeg maar het Amerikaanse RIVM) het er vorige week mee eens dat de theorie over het laboratorium “een mogelijkheid” blijft. Haar voorganger bij de CDC, dr. Robert Redfield, zei zelfs tegen CNN dat hij die mogelijk het meest waarschijnlijk acht.

CDC director Walensky admits that CV19 could have originated in a lab. Former @CDCgov director Redfield's professional opinion as a virologist says he believes it was of lab origin. Fauci admits funding it via past GoF research in the WuhanIV.

But we're conspiracy theorists 🤷‍♀️ pic.twitter.com/RniDRGaDIA — Eileen Iorio (@eileeniorio) May 20, 2021

Vooralsnog is het standpunt van de Wereld Gezondheidsorganisatie niet veranderd.