Angela de Jong haalt uit naar Talitha Muusse: ‘een verschrikkelijk millenialkind’

Gisteren liet oud-Op1-presentatrice Talitha Muusse zich negatief uit over haar voormalige werkgever. Ze zei onder andere dat Op1 te veel verweven was met politiek Den Haag en dat het een gemis was dat het tv-programma geen onderzoeksredactie heeft, waardoor zij geen kritische vragen kon stellen. Tv-recensente Angela de Jong vindt dat onzin en noemt haar “een verschrikkelijk millenialkind”, zo staat in de Mediacourant.

Muusse leek een punt te hebben toen ze zei dat Op1 en Den Haag te veel met elkaar verweven zijn geraakt. De gemiddelde kijker moet ook opvallen dat tijdens de uitzending niet alle politieke partijen even kritisch worden bevraagd, in ieder geval niet op alle ‘gevoelige’ onderwerpen.

Maar Muusse legt een deel van de oorzaak hiervoor ook bij het gebrek aan een onderzoeksredactie, en dat lijkt niet helemaal terecht. Ze had zich voorafgaand aan een uitzending immers zelf ook fatsoenlijk in kunnen lezen en op die manier laten zien dat ze kritische vragen kon stellen.

Angela de Jong heeft wat dat betreft wel een punt, want zoals ze zelf ook aankaart: “Goh, toch gek dat Sven Kockelmann met dat laatste (kritische vragen stellen, red.) opmerkelijk weinig moeite had. Maar wellicht las die zich gewoon goed in.”

Maar of Talitha Muusse nou wel of geen “verwend millenialkind” is, dat doet niets af aan de observatie dat Den Haag en Op1 wellicht iets te dicht op elkaar zitten. Want ja, Kockelmann kan heel scherp en kritisch zijn, maar als een politicus bij het programma aan tafel wil gaan zitten, maar niet bij Kockelmann, wordt daar dan naar geluisterd? En stel dat alle Op1-presentatoren even kritisch zouden zijn als Kockelmann, zouden politici dan nog zo graag aan willen schuiven? Dat is wat Muusse (óók) aan probeerde te kaarten en waar De Jong aan voorbijgaat.