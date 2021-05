Oud-Op1-presentatrice Talitha Muusse: ‘Politieke redactie zit te veel op schoot bij de politiek’

Talitha Muusse schrok er als nieuwkomer van hoe de politieke redactie van tv-programma Op1 verweven is met de gevestigde orde in Den Haag. Zij vindt dat de talkshow “te veel op schoot zit bij de politiek”, zegt ze in De Mediacourant.

Een maand geleden stapte Talitha op als presentatrice van Op1. Ze had zich op Twitter activistisch uitgelaten over demissionair premier Mark Rutte en kreeg daarvoor straf van de hoofdredactie. Ze mocht tijdens de eerstvolgende uitzending niet meer meepraten over politiek: ze werd dus deels gemuilkorfd.

Genoeg reden voor haar om nu even lekker gal te gaan spuwen over haar voormalige werkgever, zou je denken, maar dat doet ze niet. Ze blijkt haar woorden zorgvuldig te hebben gekozen en wijst gewoon op een daadwerkelijk groot probleem bij de Nederlandse publieke omroep.

Ze stelt namelijk dat de Op1-redactie en de politiek heel nauw zijn omdat woordvoerders van politieke partijen heel lang contact voeren met de redactie. De redactie leert op die manier de logica van die politieke partijen en maakt dit langzaam eigen. Ze worden dus als het ware vanzelf meegezogen in die “Haagse realiteit”, zoals zij het noemt.

Een ander gevaar waar zij op wijst is dat Op1 geen onderzoeksredactie heeft, waardoor de uitspraken van zo’n beetje iedere autoriteit klakkeloos voor waar worden aangenomen. Al is het maar de vraag of daar echt een onderzoeksredactie voor nodig is, want een presentator met voldoende vrijheid zou in principe ook op eigen houtje kritische vragen kunnen stellen.

Het mooie aan haar interview is dat ze een paar van de mechanismen beschrijft waardoor de media langzaamaan verstrengelt is geraakt met Den Haag, en zo dus eigenlijk onderdeel wordt van wat FvD-leider Thierry Baudet “het partijkartel” noemt.

En hoewel ze het niet aanhaalt levert ze zelf mogelijk toch ook een eventuele oplossing voor het probleem. Ze beschrijft namelijk meerdere keren hoe het haar “als nieuwkomer” op is gevallen hoe de situatie tussen redactie en de politiek is. Misschien zouden tv-programma’s zoals Op1 er goed aan doen om nieuwkomers in te zetten voor de politiek en ze tegelijkertijd meer vrijheid te geven bij dit onderwerp.

Want laten we eerlijk wezen, het valt echt al jaren op hoe eenzijdig en eenvoudig de publieke omroep omgaat met Den Haag. Het is niet voor niets dat Nieuwsuur ineens weer op begon te vallen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart, ze deden namelijk ineens hun werk weer.