Arjan Noorlander beschermt kabinet: ‘Ging veel mis in corona-aanpak, maar er is wel veel verantwoording afgelegd’

NOS- en Nieuwsuur-verslaggever Arjan Noorlander vond het nodig om een lans te breken voor het demissionaire kabinet. Het is namelijk weliswaar vervelend dat er veel mis is gegaan bij die hele corona-aanpak, máár het kabinet legde tijdens al die tientallen debatten wel elke keer democratische verantwoording af, dus dan is het eigenlijk allemaal zo slecht nog niet…

Hier de hele tweet:

Er ging best veel mis in de corona-aanpak.

Maar er zijn afgelopen jaar wel tientallen, eindeloze debatten over geweest.

Over weinig zal eerder zo veel democratische verantwoording zijn afgelegd. In vrijheid dus. Wie dat ontkent die snapt t niet.

Of was er meestal niet bij. — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) May 3, 2021

Eigenlijk kun je een willekeurig debat terugkijken en zien dat er maar bar weinig “democratische verantwoording” werd afgelegd. Of het nou gaat om de strategie van groepsimmuniteit, de eindeloze discussie over de aanschaf en inzet van mondkapjes, beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel, of de effectiviteit van bepaalde maatregelen. De oppositie kon terechte kritische vragen stellen wat het wilde, maar openheid van zaken werd nauwelijks gegeven en de argumentatie werd vaak pas achteraf bedacht.

Als er namelijk een duidelijke strategie was en er open en eerlijk werd duidelijk gemaakt waarom men bepaalde keuzes maakte, dan waren al die debatten er ook niet geweest. De “democratische verantwoording” waar Noorlander het over heeft, lijkt meer op ‘tien uur op rij de terechte kritiek van de oppositie doorstaan en daarna alsnog doen wat het kabinet zelf wil’.

Het is een beetje raar dat een NOS-/Nieuwsuur-verslaggever doet alsof die debatten het hoogtepunt van vrijheid en democratie zijn geweest.