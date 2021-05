BBB hekelt regenteske Sigrid Kaag die weigert motie op te lezen: “Nederlandse burger vergeten, klein detail… mwoh”

Zojuist in het Tweede Kamerdebat over de formatie had D66-leider Sigrid Kaag weinig trek in het voorlezen van haar motie die ze samen indiende met Mark Rutte. Dit tot ongenoegen van Kamerleden en critici online op sociale media. Kaag “denkt dat de wereld stopt bij de buitendeur van het Binnenhof,” zoals spottend wordt gezegd door voormalig Kamervoorzitter Frans Weisglas.

Het ‘nieuwe leiderschap’ van Sigrid Kaag kan tot nu toe op weinig steun rekenen, en al helemaal als de D66-politica weinig trek heeft in het informeren van geïnteresseerde burgers. Kaag had samen met VVD-leider Rutte een motie ingediend, en aangezien de rest van de Tweede Kamer de motie al had ontvangen, had Kaag geef behoefte om de motie nog even voor te lezen. Alleen vergeet Kaag dat ook de Nederlandse burger meekijkt bij deze debatten, en die hebben de motie niet vooraf ingelezen.

Op sociale media kan Kaag dan ook op flink wat kritiek rekenen.

De Nederlandse burger vergeten, klein detail….. mwoh… https://t.co/FRIKanfn0w — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) May 12, 2021

Ook VVD’er Frans Weisglas, voormalig Tweede Kamervoorzitter, was niet te spreken over de houding van Kaag. Weisglas wijst indirect op de grote afstand tussen Kaag en de Nederlandse burger:

Kaag wilde haar motie niet eens voorlezen, denkt dat de wereld stopt bij de buitendeur van het Binnenhof. — frans weisglas (@fransweisglas) May 12, 2021

Op Twitter krijgt Weisglas flink wat bijval, mensen zijn niet te spreken over het dedain van de D66-politica. Het nieuwe leiderschap van de democraten belooft op deze manier weinig goeds.

Dit had u als voorzitter toch nooit geaccepteerd? Het dedain is walgelijk en disrespectvol naar de kamerleden en vooral de kijkers buiten de kamer. — Robert シ (@rgoeli) May 12, 2021

Wat een dedain. Als dat #nieuwleiderschap is dan laat maar zitten — Michel K⭕k 🌹👍 (@MichelOss) May 12, 2021

Het is duidelijk dat het ‘nieuwe leiderschap’ van Sigrid Kaag al vroeg na de Tweede Kamerverkiezingen zware averij heeft opgelopen.