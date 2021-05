BBB-leider Van der Plas hekelt tierende PvdA-commissielid: ‘Is het normaal om mensen met andere mening fascist te noemen?’

BBB-leider Caroline van der Plas vindt het te treurig voor woorden dat mensen met een andere mening direct voor ‘fascist’ worden uitgemaakt. Vandaag overkwam dit Van der Plas zelf, die door een Dordtse PvdA-commissielid een anti-EU fascist werd genoemd. Helaas zit de PvdA vol met dit soort intolerante figuren, dat heeft het verleden wel bewezen.

Zoals gebruikelijk is aan de linkerkant van het politieke spectrum wordt iedere onwelgevallige mening direct als ‘fascistisch’ bestempeld. Dit gebeurt al jaren bij de politieke partijen FVD en PVV, maar ook Joost Eerdmans (JA21) en Caroline van der Plas worden vanwege hun EU-standpunten als ‘fascist’ bestempeld.

Terecht vraagt de BBB-politica of dit normaal gedrag is bij de PvdA Dordrecht.

Is dit normaal bij @pvdadordrecht, om mensen met een andere mening constant voor fascisten uit te maken? Of doet alleen de Buschauffeur Des Vaderlands dit? https://t.co/kRvgZFvQVQ — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 30, 2021

Het Dordtse PvdA-lid Alexander Jansen vond het nodig om als politicus andere, kritische politieke kopstukken zwart te maken door ze direct als ‘fascist’ te bestempelen. Wat op z’n zachtst gezegd natuurlijk een walgelijke actie is.

Uit het niets blijkt dat Van der Plas een fascist is, maar deze verdwaalde linkse geest acht het natuurlijk nodig om te laten zien hoe goed hij wel niet aan het deugen is. Helaas veroorzaakt hij alleen maar nog meer verregaande polarisatie door dit soort termen vrij rond te spuien. Het moge maar weer eens duidelijk zijn: ook bij de PvdA zitten er nog steeds genoeg lieden die een hekel hebben aan andere meningen.