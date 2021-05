Bedankt, Sigrid Kaag! Dankzij D66-leider komt ontwikkelingshulp nog steeds bij Palestijnse terreurgroep terecht

Nederlandse ontwikkelingshulp kwam bij Palestijnse terreurclubs terecht. Dat vermoeden was er al langer, maar nu heeft de Israëlische veiligheidsdienst inzage gegeven in een geheim rapport dat dit bevestigt. Voor D66-minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) duurde het verifiëren van dergelijke signalen te lang, waardoor zij de hulp enkele weken geleden deels heeft hervat.



Het is vaak het geval dat ontwikkelingshulp niet altijd terechtkomt bij de mensen en organisaties waar het voor bedoeld is. In het geval van hulp aan Palestijnse boerenorganisaties werd het echter wel héél bont. Geld bleef daar schijnbaar niet ‘aan de strijkstok hangen’ maar werd actief doorgesluisd naar een terreurgroep genaamd Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), het in 1967 opgerichte communistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, van George Habash. De organisatie streeft naar vernietiging van de staat Israël en de oprichting van een communistische Palestijnse staat.

Er kwamen al lange tijd signalen dat het geld naar die enge club ging. Dat moest natuurlijk wel geverifieerd worden. Je zou dan denken dat je in de tussentijd de geldstroom stopzet, zodat je zeker weet dat je als overheid niet meebetaalt aan de raketten en kalashnikov’s die dergelijke clubs gebruiken. Maar nee, Tunahan Kuzu van DENK drong erop aan dat Sigrid Kaag de hulp zou hervatten, en dat deed ze.

Elsevier beschrijft de zorgelijke situatie: “De resultaten van een Europees onderzoek naar de handel en wandel van de Palestijnse organisaties lieten volgens Kaag te lang op zich wachten, terwijl de nood onder Palestijnse boeren hoog was. Via een nieuwe organisatie en met extra accountantscontrole zouden spoedeisende betalingen een juiste bestemming vinden.”

Diverse overheden en EU-instanties zijn al opgelicht, dus kennelijk weet deze terreurorganisatie wel hoe ze de meeste controles kunnen omzeilen. Kaag doet nu net alsof een nieuwe organisatie en wat ‘extra’ controle voldoende gaat zijn. Dat is hopeloos naïef.

Ondertussen kunnen raketfabrieken in het Midden-Oosten zich verheugen op een leuke omzetverhoging. Er komt weer een aardige financiële impuls aan, dankzij die brave Nederlandse belastingbetalers en hun filantropische minister Sigrid Kaag. Ka-ching! Knutselen maar, die bommen. En daarna lekker schieten op Ashkelon of Tel Aviv.