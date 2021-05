Bosma (PVV) haalt uit naar GL-jongerenvoorzitter: ‘Zwijgt over Jodenuitroeiing, maar mag wel waarschuwen tegen PVV’

PVV-prominent Martin Bosma is niet te spreken over de sociale mediaberichten van de voorzitter van de GroenLinks-jeugd (DWARS). Volgens Bosma is het verwerpelijk dat zulke types zwijgen wanneer men Khaybar-leuzen aan het zingen is in Amsterdam – wat in feite het oproepen tot uitroeiing van joden is. Ondertussen staan zulke types ons in de toekomst op belerende wijze de les te lezen. Bosma moet er niks van hebben.

De voorzitter van DWARS, Sabine Scharwachter, was op Twitter haar steun aan het uitspreken voor de Palestijnse zaak. Ze vond dat de Israëliërs bezig waren met een “etnische zuivering en een genocide.” Normaliter kan je zulke zware termen niet lichtelijk rondstrooien, maar zij waagt zich eraan.

PVV-Kamerlid Bosma moet niks hebben van deze onjuiste framing door Scharwachter. Hij vindt het ook stuitend dat zulke types, net zoals Geert Mak tijdens de herdenking van de Februaristaking, de grootste onzin kunnen verkondigen en tegelijkertijd hele bevolkingsgroepen kunnen wegzetten.

De voorzitter van de GroenLinks-jeugd verwijderde schielijk haar tweet. Gelukkig hebben we de foto’s nog. https://t.co/2f8ZqzVem3 pic.twitter.com/dXmM8Lp90x — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) May 19, 2021

Bosma kaart terecht de hypocrisie van de zogenaamde solidariteitsstrijders in Nederland aan. Ze hebben de mond vol over het mogelijke onrecht van de Palestijnen; maar wanneer men letterlijk oproept tot uitroeiing van joden in Nederland, dan zwijgen ze als het graf.

Het is al helemaal stuitend dat een voorzitter van een politieke jeugdorganisatie zulke aperte onzin durft te spuien. Terecht dan ook dat Bosma zich niet door zulke types in een verdomhoekje laat plaatsen. De solidariteitsrebellen van GroenLinks moeten eerst maar eens kritisch naar zichzelf gaan kijken, voordat ze een ander de les proberen te lezen. Pak zo’n Sabine Scharwachter dus maar stevig aan!