Cancel-culture slaat weer toe: ‘Sneeuwwitje ongevraagd kussen is verkeerde les voor kinderen’

Het was natuurlijk een kwestie van tijd, maar de ‘cancel culture‘ heeft weer een nieuw puntje van kritiek gevonden bij de westerse beschaving: Sneeuwwitje. Die werd namelijk tijdens haar coma ongevraagd gekust door een prins, en misschien wilde ze dat wel helemaal niet! Stel je toch eens voor dat kinderen daar de verkeerde les uit trekken, verschrikkelijk. Dat meldt De Telegraaf.

Aanleiding voor de kritiek is de renovatie van een attractie in Disneyland, Californië. De krant SFgate beschouwde het als een uitgelezen kans om het cancel culture-vuurtje eens flink aan te wakkeren en verder op te stoken.

En dat doen ze heel makkelijk, zoals ze binnen die cancel culture-beweging eigenlijk altijd doen: de context buiten beschouwing laten en doen alsof er iemand een verkeerde les uit kan trekken. De kans op een vermeend gevaar of een slechte ontwikkeling is voor die mensen reden genoeg om de stekker ergens uit te trekken. Of het nou gaat om zoiets triviaals als een sprookje, een historisch figuur of een cultureel significante gebeurtenis: als er een verkeerde interpretatie aan kan worden gegeven, dan moet het kapot.

Het venijnige aan die hele cancel culture is dat er direct naar geluisterd wordt. Er lijkt nooit eerst een debat of felle discussie aan vooraf te gaan. De kritiek lijkt meteen voor absolute waarheid te worden aangenomen. Of door bedrijven te worden gezien als een acceptabele aanpassing zodat ze geen klanten verliezen door negatieve publiciteit.

Het wordt echt hoog tijd dat hier een tegenbeweging voor ontstaat. Eentje die zich niet in het verdomhoekje laat drukken op het moment dat ze wat tegengas geven. Maar ook niet zelf ver over de schreef gaan, alleen om de ‘woke-beweging’ te treiteren. Want met telkens alleen maar te zeggen: ‘Ach, het is maar Sneeuwwitje/ een sprookje/ een standbeeld, wat maakt het nou uit?’ komen we er niet. De cancel-culture probeert, vroeg of laat, op iedere mogelijke manier een puntje van kritiek te vinden en dat glad te strijken. En dat is allemaal grappig en zielig, tot het iets betreft waar je wél echt om geeft. En dan is het misschien al wel te laat.