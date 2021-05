Caroline van der Plas (BBB): ‘Als Rutte en De Jonge de Kamer belachelijk maken, maken zij ook het volk belachelijk’

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge maken het Nederlandse volk belachelijk. Dat zegt BBB-frontvrouw Caroline van der Plas vanochtend in een uitzending van BNR Nieuwsradio.

'De Boer Burger Beweging de Triple B partij noemen getuigt van dedain', zegt Caroline van der Plas van de @BoerBurgerBeweging. #BBB

Voor de microfoon van Art Rooijakkers blikte Van der Plas nog eens terug op het akkefietje dat zij enkele weken geleden had in een coronadebat met Rutte en De Jonge. De twee duidden haar partij aan als “triple B.” Dat vond Van der Plas getuigen van “dedain” en van “hautaine manieren.” Maar het ging haar ook om de omgang van Rutte en De Jonge met collega-parlementariërs. Zo ontving in de ogen van het BBB-Kamerlid ook SP-aanvoerder Lilian Marijnissen een onterechte, kleinerende veeg uit de pan van de coronaministers.

De BBB-partijleider vindt dat alles echt niet kunnen: “Er wordt wat gegrapt en gegrold. Terwijl er gewoon serieuze vragen worden gesteld.” Maar dat niet alleen: Kamerleden voor gek verslijten is minachting van de burger, vindt Van der Plas: “Want als je de Kamer schoffeert, niet serieus neemt of belachelijk maakt, dan maak je eigenlijk het volk belachelijk.” Zij en haar collega’s zijn immers volksvertegenwoordigers, zo stelt het parlementslid: “Zo principieel zie ik dat.”