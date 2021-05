Caroline van der Plas (BBB) kraakt Nederlandse landschapsmishandeling: ‘Grote aaneengeregen grijze massa!’

BoerBurgerBeweging-voorvrouw Caroline van der Plas is he-le-maal klaar met de manier waarop het Nederlandse landschap tegenwoordig mishandeld wordt. Nederland, vreest ze, is razendsnel in één uitgesmeerde stad aan het veranderen. Of, zoals zij het noemt, een grote grijze massa waarin mensen niet mét elkaar, maar toevallig naast elkaar leven.

Precies onze zorg. Nederland een groot aaneengeregen grijze massa waar mensen anoniem naast elkaar leven. https://t.co/53AiQXIQSi — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 23, 2021

BBB-fractievoorzitter Van der Plas spreekt haar afschuw uit over de landschapsverminking op basis van een artikel in HP/De Tijd. In dat stuk spreekt landschapsarchitect Adriaan Geuze er schande van dat er overal zonneakkers, megakassen, windmolens, logistieke hallen, en straks ook nog eens een miljoen huizen gebouwd worden. Zo verandert het landschap, vindt hij, echt niet ten goede. “Als we niet oppassen, gaat ons land eruitzien als het Ruhrgebied.” Oftewel, als “één uitgesmeerde stad,” van Limburg naar Friesland en van de Hollanden tot Overijssel en Gelderland.

Dit is, schrijft Van der Plas in een reactie op Twitter, “precies onze zorg.” Want, denkt zij, als het zo doorgaat – als al die projecten worden uitgevoerd, als het land volgebouwd blijft worden vanwege allerlei linkse hobby’s – dan verandert Nederland in “een groot aaneengeregen grijze massa waar mensen anoniem naast elkaar leven.”

Natuurlijk klopt het helemaal wat Van der Plas schrijft. Er valt bijzonder weinig op af te dingen.

Maar helaas zijn er toch nog wat mensen – met invloed, macht en geld – die daar héél anders over denken; die zo’n “Nederland als stad” juist een geweldig idee vinden. Kom er maar in met een zogenaamde ‘Tristate City‘: ‘een initiatief “van Peter Savelberg in samenwerking met VNO-NCW.” Dit project is in 2016 al gepresenteerd aan 3 ministeries, de G5, en de Randstadprovincies + Noord-Brabant. “Het werd daar,” aldus de project-verzinners, “positief ontvangen.”

Waar dit “project” op neerkomt? Nou, Nederland moet “veel sterker” op de kaart gezet worden, namelijk “als grote, groene wereldstad met 30 miljoen inwoners, en in samenwerking met onze buurregio’s Vlaanderen en Nordrhein Westfalen.” Want alleen zo kan ons land dan concurreren met megasteden in andere landen, die alle investeringen naar zich toetrekken. Dit sluit natuurlijk naadloos aan bij de gedachte van “BV Nederland”: Nederland als bedrijf. Die term wordt dan ook veelvuldig gebruikt op de website van Tristate City.

Dat je daarvoor het hele landschap moet gaan volbouwen, soit. Sterker nog, dat vinden dit soort types mooi, als er maar af en toe ergens een leuk parkje wordt neergezet. Want groen!

Van der Plas denkt daar anders over, en dat komt doordat zij begrijpt dat een land veel meer is dan een “BV.” Sterker nog, dat een land in helemaal niets op een BV lijkt. Een land gaat over het volk, over cultuur, over geschiedenis, over de spirituele band tussen wat is, wat was, en wat zal komen. Een land is bijna een metafysisch “iets.” Het is erop gericht om mensen een thuis te bieden, hun vrijheden te beschermen, en een cultuur te propageren die voor eenheid zorgt; niet om “zoveel mogelijk winst te maken.”

En een land is ook geen stad – tenzij in het geval van Hongkong en Singapore, natuurlijk. Nederland is Nederland, een land dat bestaat uit verschillende steden en dorpen, het platteland, bossen, heiden, meren, en ga zo maar door. Een ieder die dat wil veranderen wil Nederland feitelijk opheffen. Want grijze massa’s zijn misschien een hoop, maar ze zijn geen Nederland.