Caroline van der Plas (BBB) stuurt tickets Songfestival retour: “Aangezien ik als dikkerd niet welkom ben, heb ik dit afgeslagen”

Songfestivalfan Caroline van der Plas (BBB) heeft de gratis tickets die ze ontving voor het Eurovisie Songfestival retour gestuurd. Omdat de voorvrouw van de BoerenBurgerBeweging steeds meer een BN’er begint te worden, ontving ze de felbegeerde kaartjes voor het Songfestival in Rotterdam. Maar, zo stelt Van der Plas: “Aangezien ik als dikkerd eigenlijk niet welkom ben, heb ik dit afgeslagen”.

Om dit jaar toch nog gedeeltelijk publiek te kunnen ontvangen op het Songfestival, heeft de organisatie het liedjesfestijn omgedoopt in een ‘fieldlab evenement’. Dat houdt in dat het organiseren van een evenement met publiek mogelijk is, zolang het publiek zich vooraf en achteraf laat testen op corona. Maar niet iedereen is zomaar welkom op zo’n fieldlab event. Zo zijn 70-plussers en mensen met een te hoog BMI (of zoals Van der Plas het noemt: “dikkerds”) niet welkom in de Rotterdamse Ahoy.

De verbazing bij Van der Plas was dan ook groot toen ze gratis tickets voor het Eurovisie Songfestival ontving. En ondanks dat de populaire politica naar eigen zeggen een groot liefhebber is van het liedjesfestijn, voelde ze zich toch noodgedwongen om de kaarten afzender retour te sturen:

“Kreeg uitnodiging van Eurovisie #Songfestival voor Halve Finale op 18 mei. Aangezien ik als dikkerd eigenlijk niet welkom ben, heb ik dit afgeslagen. Wel gevraagd of ik iemand mag aanwijzen, die anders nooit bij zoiets aanwezig zou kunnen zijn, om die in mijn plaats te laten gaan.”

Van der Plas heeft haar kaarten nu ter beschikking gesteld aan Songfestival liefhebbers met een kleine(re) portemonnee. Dat is natuurlijk heel nobel van Van der Plas, maar eigenlijk is het te gek voor woorden dat een evenement, dat pretendeert heel erg inclusief te zijn, mensen discrimineert op basis van leeftijd en (over)gewicht. Alsof men zelf niet kan inschatten of een bezoekje aan het Songfestival wel of niet te risicovol zou zijn…