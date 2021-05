Caroline van der Plas geeft Songfestivalkaartjes weg aan toeslagenouders: ‘Mijn BMI valt niet in toegangspatroon’

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft kaartjes gekregen voor het Songfestival, dat over twee week in Rotterdam van start gaat. Maar ze gaat er niet naartoe: “Mijn BMI valt niet in het toegangspatroon,” zegt ze voor de camera van GeenStijl.

Van der Plas somt de lijst met mensen op die niet in het publiek mogen zitten als Jeangu Macrooy en de deelnemers uit de overige landen hun opwachting maken: zeventigplussers, mensen met long- en nieraandoeningen en, zoals Van der Plas het zegt: mensen met ‘haar BMI’ vallen allemaal niet in het toegangspatroon van het Fieldlab-experiment dat van het Songfestival gemaakt is.

Ze vraagt zich daarom af waarom ze uitgenodigd is, als ze er niet heen mag. Daarover heeft de BBB-politica contact gehad met de organisatie van het liedjesfestijn. Eind van het liedje is dat ze haar kaarten weggeeft: “Ik mag mijn kaart weggeven aan een door mijzelf uitgekozen persoon,” schrijft ze vanochtend. Sterker nog: “En het worden er zelfs twee! Heb kaarten beschikbaar gesteld aan twee ouders uit de toeslagenaffaire.”

