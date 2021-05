CDA-europarlemanteriër Toine Manders werkt zich in de nesten: nam eigen schoonzoon aan als medewerker

Het CDA ligt opnieuw onder vuur wegens een integriteitskwestie. Ditmaal ligt europarlementariër Toine Manders onder vuur, omdat hij zijn eigen schoonzoon aannam als persoonlijk medewerker. HP De Tijd rapporteert dat het partijbestuur “verbolgen” is over die zet, die bovendien de integriteitsregels van het EP doorkruist.

Manders houdt zelf vol “naar eer en geweten te hebben gehandeld,” maar het CDA-partijbestuur ziet dat heel anders en stelt een onderzoek in naar deze “zeer serieuze” zaak. Desondanks zal Manders zijn schoonzoon terug naar Nederland sturen: “Om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zal het contract niet worden voortgezet.”

Of het assistentschap van Manders’ schoonzoon nog gevolgen heeft voor de positie van de Europese politicus in zijn partij, is onduidelijk.

Toine Manders heeft een tumultueuze carrière als europarlementariër achter de boeg. Hij werd in 1999 gekozen als lid van de Europese volksvertegenwoordiging namens de VVD. Na 15 jaar scheidde hij zich af, en werd hij EP-lijsttrekker voor 50PLUS. Dat leidde in 2014 tot een tijdelijke exit uit het Europees Parlement, maar in 2019 was hij terug. In 2020 scheidde Manders zich opnieuw af, en sloot zich aan bij het CDA.