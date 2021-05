De coronacrisis vernietigt de luchtvaartindustrie: ‘80% minder luchtvaartpassagiers dan voor de crisis’

Door de coronacrisis en de genomen maatregelen is de luchtvaart bijna weggevaagd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er tijdens de crisis – die nog steeds voortduurt – maar lieft 82,6% minder luchtvaartpassagiers waren dan ervoor. Dit komt, aldus het CBS, voor een groot deel door het reisverbod dat het kabinet vorig jaar maart afkondigde.

Het CBS deed onderzoek naar de luchtvaart en is tot de conclusie gekomen dat er tussen maart vorig jaar en februari dit jaar slechts 14,1 miljoen mensen van en naar een van de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat komt neer op 82,6% minder dan hetzelfde tijdvak ervoor.

Interessant genoeg betekent dit niet dat er ook zoveel minder vluchten zijn. Het lijkt erop dat we het dan over een afname van 50% of daaromtrent hebben, want de CO2-uitstoot van de luchtvaar is ongeveer met de helft afgenomen.

Hoewel klimaatactivisten dit zullen zien als goed nieuws staan er door de aanhoudende crisis alleen in Nederland al duizenden en zelfs tienduizenden luchtvaartbanen onder spanning. In de rest van de wereld hebben we het over tienduizenden en zelfs miljoenen werknemers die elke dag in spanning zitten omdat hun werkgever gewoon niet langer winstgevend is.