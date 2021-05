De EU-wurggreep wordt steeds intensiever: we worden op kousenvoeten een oppermachtige EU-superstaat ingerommeld

De Europese Commissie wordt steeds machtiger, hoewel op kousenvoeten. Dat vindt columnist Frits Bosch. Hij besluit eens kort doch krachtig alles op papier te zetten. “Ik geef puntsgewijs een bondig overzicht,” neemt hij zich voor.

1. Het EU-herstelplan van 750 miljard euro, vooral bedoeld om Zuid Europese landen niet failliet te laten gaan aan corona. Dit gaat gepaard met subsidies en leningen mits de betreffende landen voldoen aan de nodige hervormingseisen van Brussel. Gevolg: aanzienlijk meer politieke macht voor de EU. Maar: take or leave it!

2. Meer verantwoordelijkheid en taken in het Europese zorgsysteem. De distributie van het vaccin ging belabberd. Dat moet in de toekomst beter door de Commissie zwaardere rol te geven. Angela Merkel zwaait af met een dringend pleidooi hiervoor. Gevolg: ook in de gezondheidszorg worden we steeds afhankelijker van de EU.

3. De Commissie wil een centrale rol spelen in de energietransitie en CO 2 reductie, de “Green Deal”. Gevolg: meer politieke macht bij de Commissie,

4. De ECB stelt eisen aan verzekeraars en banken inzake hun leningen en verzekeringen aan bedrijfsleven. Gevolg: meer politieke macht in Frankfurt.

5. De Commissie is doende de economieën te integreren via het monetaire systeem. Er is een wurggreep van de ECB ten aanzien van rente en inflatie. Gevolg: Plan B zoals Klaas Knot ooit wenste wordt realiteit. Knot knikt enthousiast. Gevolg: weg terug wordt steeds moeilijker ten koste van vooral de particuliere sector.

6. Vluchtelingenbeleid: de Commissie heeft de sleutel in handen om de deur open of dicht te doen. Zie de rampzalige Turkije-deal. Gevolg: de Commissie bepaalt wie en hoeveel mensen ons land betreden.

Bedenk hier bij dat de leiding van de Commissie vooral uit lichtgewichten bestaat. Net als Jacques Delors heeft Ursula von der Leyen nooit de ultieme regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Von der Leyen was een Duits afdankertje. Het trackrecord van de Europese Commissie solide zaken te regelen is ronduit slecht.

Wij worden zo sluipenderwijs steeds verder een machtige EU-staat ingerommeld. We worden steeds afhankelijker van de EU. De wurggreep wordt steeds intensiever. Totdat u stikt. Het is maar dat u het weet! Nexit, nu kan het nog!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.