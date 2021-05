EU-klimaatdictator Frans Timmermans blijft biomassa door de strot duwen: ‘Zonder dat gaan we het niet redden!’

Terwijl hele bossen in ovens verdwijnen in naam van ‘groene energie’, en zelfs GroenLinks langzaam ontwaakt uit de droom dat dit helpt tegen klimaatverandering, dramt de EU hun biomassa gewoon nog even door bij alle lidstaten. Vooraan in die lobby voor het tot as reduceren van hele wouden loopt Frans Timmermans, die nog even een paar dozijn van die stinkcentrales wil laten bouwen.

Vicepresident Frans Timmermans van de Europese Commissie deed weer een knappe poging om het klimaatalarmisme flink op te stoken. Opvallend is dat hij stug blijft volhouden dat biomassa noodzakelijk is voor die groene transitie. ‘Zonder biomassa redden we het niet’, zegt hij via Euractiv.

‘De EU moet nu écht meer doen en nóg ambitieuzer zijn, anders wordt het één grote ramp,’ dat is de boodschap die onze Timmerfrans keer op keer blijft herhalen om steun te krijgen voor zijn megalomane Green Deal. Dat doet hij enerzijds door te hameren op de noodzaak van internationale afspraken (waar bijna alleen de ontwikkelde landen zich aan lijken te willen houden). En anderzijds door regelrechte apocalyptische scenario’s rond te bazuinen. Volgens Timmermans is het bijvoorbeeld zo dat bepaalde Afrikaanse naties en naties in de Grote Oceaan zullen verdwijnen door klimaatverandering.

De PvdA-klimaatkoning lijkt echt iedere truc te willen gebruiken die hij tot zijn beschikking heeft om zijn plannen er maar doorheen te kunnen rammen. Alleen zijn de ideeën niet echt goed doordacht, waardoor alle alarmbellen zouden moeten rinkelen. Hij spreekt bijvoorbeeld op geen enkele manier over kernenergie, maar verdedigt nog wel steeds het gebruik van biomassa (waarvan hij zelf ook erkent dat het niet écht groen is).

Als je echt overtuigd bent van het idee dat klimaatverandering catastrofaal wordt, dan wil je natuurlijk álles uit de kast halen om dat tegen te gaan. Dan zet je toch juist in op zoiets als kernenergie, in plaats van tijd en moeite te verspillen aan het optuigen van regels over welke vorm van biomassa wél oké is om te verstoken? Timmermans is meer bezig met het laatste en probeert ons ervan te overtuigen dat biomassa “noodzakelijk” is, terwijl hij kernenergie dus niet één keer benoemt in zijn interview. En zo sukkelt Europa verder, dankzij dit oogkleppenbeleid. Schandalig!

Het gaat Frans Timmermans dus overduidelijk allang niet meer om iets als ‘klimaatverandering bestrijden,’ maar om het uitvoeren van linkse hobby’s.