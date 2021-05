Denemarken faseert eigen coronapaspoort uit en keert langzamerhand terug naar ‘pre-corona’-normaal

Denen lijken binnenkort hun vrijheid terug te krijgen. Op enkele uitzonderingen na keert de Deense samenleving terug naar ‘pre-corona’-normaal. Het eigen coronapaspoort wordt afgeschaft en alleen het vaccinatiepaspoort voor buitenlandse reizen zal nog in gebruik worden genomen. Dat meldt de Financial Times.

Overal in de EU heffen lidstaten langzamerhand de corona-maatregelen op, maar in Denemarken gaan ze nog een flinke stap verder. Het land had al langere tijd een coronapaspoort waarmee toegang kon worden verkregen tot evenementen, activiteiten en publieke ruimtes, maar die maatregel verdwijnt dus ook. Net als mondkapjes.

Het nachtleven blijft nog wel even off-limits voor de Denen, want nachtclubs blijven nog even dicht, maar verder keren ze dus terug naar normaal. Écht normaal.

Hoe het kan dat Denemarken al in zo’n stadium zit? De Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke heeft daar het antwoord op. Hij zegt dat er in een vroeg stadium massaal is getest en dat hij de ze de mogelijkheid hadden om lokale lockdowns af te kondigen. Die maatregelen, samen met het feit dat ze al vrij snel een vaccinatiepaspoort in het leven hadden geroepen, maakt dat het land wat hem betreft in de laatste fase van de coronacrisis terecht is gekomen.

Het besluit komt op een moment dat iedere Deen boven de leeftijd van 70 al is gevaccineerd en het aantal sterfgevallen inmiddels laag is. En ook daar was er zat kritiek op het coronapaspoort, maar het heeft dus z’n vruchten af kunnen werpen omdat het direct goed geregeld was. Vergelijk dat maar eens met Nederland, waar we het gele boekje allang hadden maar het kabinet liever wacht op een Europees vaccinatiepaspoort.