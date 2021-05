Deugmajoor Van Dantzig (D66) duldt geen kritiek op Sigrid Kaags vijfpartijencoalitie: ‘Mansplaining!’

Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uitte zijn kritiek op de wijze waarop D66-leider Sigrid Kaag het formatieproces aanvliegt. Dat hij zijn kritiek toelicht en beargumenteert is voor wethouder Reinier van Dantzig (D66, Amsterdam) voldoende reden om hem te beschuldigen van ‘mansplainen.’

Kijk toch eens, precies wat je van een serieus gemeenteraadslid in onze hoofdstad mag verwachten:

Fijn dat nieuwbakken VVD mastodont Klaas Dijkhoff even mansplaint hoe je een formatie aanpakt 🤯 De mensen in de normale wereld worstelen zich door een crisis en hopen dat politici stoppen met pokerspelletjes op TV en beginnen met een kabinet formeren! https://t.co/YpGuOMfjaN — Reinier van Dantzig (@RvDantzig) May 23, 2021

Een belachelijke tekst, natuurlijk. De mensen “in de normale wereld” gebruiken niet zo’n belachelijke term als mansplainen, Reinier. En al helemaal niet als het gaat om een duidelijke onderbouwing voor terechte kritiek.

Dijkhoff zei eigenlijk niets meer dan dat het onverstandig was van Kaag om met het VVD-D66-motorblok al zo voor te sorteren op twee partijen (GroenLinks en PvdA), omdat het CDA daardoor voor het blok wordt gezet: “Je kunt beter eerst uitleggen ‘dit gaan we doen’, dan dat je zegt ‘we weten eigenlijk niet wat we gaan doen, maar we gaan in ieder geval al met twee partijen om de tafel zitten,’ waarvan je weet dat het er één teveel is, en de ander nog verder van je af staat.”

En in plaats van inhoudelijk op die kritiek in te gaan, gedraagt dit Amsterdamse raadslid zich als een klein kind en doet alsof Dijkhoff ‘als man’ boven ‘de vrouw’ Kaag probeert te staan. En als kers op de taart ook nog het lef hebben om te insinueren dat dergelijke kritiek het formatieproces vertraagt, waardoor “normale mensen” de dupe worden. Dus hup: sla dat debat maar dood, en wapper maar met wat diskwalificatietermen als ‘mansplaining.’ Wat een uiterst democratische volkspartij is D66 toch ook, hè?