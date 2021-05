Dictatoriaal China bedreigt Oeigoerse vrouw in Nederland: “Je familie is hier. Denk daar goed over na”

Dat China een dictatoriaal, communistisch regime heeft wisten we al. Maar Beijing maakt het nu wel heel erg. Oeigoeren die woonachtig zijn in Nederland worden namelijk “gewoon” bedreigd door de rode dictators. “Je familie is hier,” krijgen ze bijvoorbeeld naar hun hoofd geslingerd in een poging hen het zwijgen op te leggen over de mensonterende behandeling van Oeigoeren in China.

Qelbinur Sedik is 51-jaar oud, Oeigoer, en woonachtig in Nederland. Maar, bericht Nu.nl, de rode martelaren in China laten haar nog steeds niet met rust. Sedik is namelijk naar Nederland gekomen nadat ze eerder uit een Chinees kamp voor Oeigoeren wist te ontkomen. In die kampen worden Oeigoeren mishandeld, verkracht, en zelfs vermoord. Hun misdaad? Ze zijn Oeigoer.

In februari had Sedik met de BBC gesproken over het feit dat Oeigoerse vrouwen massaal verkracht worden in de concentratiekampen die China speciaal gebouwd heeft voor Oeigoeren. Dat had ze wat Beijing betreft beter niet kunnen doen. Ze kreeg namelijk meteen een telefoontje. Haar zus zat op het politiebureau. Een agent vertelde haar: “Realiseer je dat al je familie hier bij ons is. Denk hier goed over na.”

Dat is natuurlijk een overduidelijke bedreiging. Sediks zus speelde haar rol in de bedreiging met verve. Zo schreeuwde ze dat Sedik moet ophouden “met het verspreiden van leugens.” Iedereen weet dat ze de waarheid vertelt, maar ja, de zus moet dit wel zeggen. Doet ze dit niet, dan verdwijnt ze ongetwijfeld zelf voor lange tijd in een Goelag… of eindigt ze zelfs in een graf. Ongemarkeerd natuurlijk.

Dit soort wangedrag is met China schering en inslag. En het ergste is dat Westerse overheden het gewoon laten gebeuren. Er vindt een genocide plaats op Oeigoeren. Oké. Daar kunnen we wat over roepen in Europa, maar er echt iets aan doen? Nee, dat kunnen we niet. China doet wat China wil. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo zijn.

Maar als een Oeigoer of een andere dissident in Nederland is moet zo iemand veilig zijn. Punt. Als China denkt te kunnen dreigen moet daarop een harde reactie komen van Nederland. Dat soort dictatoriaal stalinistisch gedrag doen ze maar in eigen land. In Nederland worden dissidenten beschermd.