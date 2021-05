De FVD-afsplitsing van Van Haga, Smolders en Ephraim is doodzonde, nodeloos, en verzwakt rechts als geheel

Hans Smolders, Wybren van Haga en Olaf Ephraim splitsen zich af van Forum voor Democratie. Dit omdat de heren vinden dat de “controversiële” poster van FVD over het einde van de vrijheid wat “te ver” ging. Of omdat ze het niet fijn vonden dat Baudet zich niet liet testen na ziek te zijn geweest. Of omdat ze vinden dat hij te “shockerend” is. Het zal allemaal wel. Ik draag Wybren van Haga een warm hart toe, maar dit is een nodeloze opslitsing van een partij die Nederland heel erg nodig heeft.

Nodeloos? Ja. Want inhoudelijk steunen de heren Van Haga, Ephraim en Smolders (ik verwacht dat die laatste zich trouwens de komende jaren ook wel weer afsplitst van de groep) het partijprogramma van Forum voor Democratie volkomen. En iedereen die Van Haga bezig heeft gezien in de Tweede Kamer weet ook dat hij min of meer net zo denkt over corona als Thierry Baudet. Baudet noemt het “de coronagriep,” Van Haga stelt dat het heel zwaar kan zijn voor mensen met onderliggend lijden, “net zoals een zware griep.” Daar zit een nuanceverschil, maar dat is het dan wel.

Daarom is wat er nu is gebeurd volkomen nutteloos. Als je Van Haga en Baudet bij elkaar zet, ze 100 politieke vragen stelt, komen ze 95 van de 100 keer op hetzelfde antwoord uit. Wat zeg ik, in 99 van de 100 gevallen!

Het enige verschil is er dus één van stijl. Van Haga en co. hebben er moeite mee dat Baudet shockeert. Dat hij de confrontatie steeds weer opzoekt. Dat hij bewust voor deining zorgt. Ze kunnen daar niet mee omgaan – of willen er niet mee om kunnen gaan, wie het weet mag het zeggen -, maar veel uitmaken doet het niet.

Het beste dat je van deze afsplitsing kunt zeggen is dus dat het werkelijk nergens op slaat. Deze drie heren horen thuis bij FVD. Hun denkbeelden passen bij die partij, en ze zijn samen met Baudet door een verkiezingscampagne gegaan. Ze wisten al langer hoe Baudet opereerde en steunden hem daarin. Zo’n 5 meiposter zullen ze vervelend hebben gevonden – ik weet dat Van Haga het echt niet fijn vond – maar het kan bij zo’n man onmogelijk als een schok zijn gekomen, ook al omdat hijzelf een behoorlijk radicaal (waarmee ik hem complimenteer) standpunt inneemt ten opzichte van corona.

Het is tekenend voor de tijden waarin wij leven. In het verleden splitsten mensen zich af als ze inhoudelijk grote meningsverschillen hadden. Nu splitsen ze zich af als ze de stijl van hun eigen politieke leider niet altijd even fijn vinden. Het gevolg is wat we allemaal kunnen zien: een rechtse oppositie die zo enorm verspreid is dat het niet eens bijna een vuist kan maken. JA21 zorgde daar al voor, en nu wordt dat nog eens enorm verergerd door deze nieuwe afsplitsing.

Dit soort volstrekt nutteloze afsplitsingen, die alleen maar om “stijl” draaien, verzakken ons van rechts uiteindelijk allemaal. En dat is écht enorm vervelend. Dat is al helemaal zo als je bedenkt dat het tandem Baudet-Van Haga echt enorm sterk was. Die twee vullen elkaar ontzettend goed aan, en zijn gezamenlijk op schitterende wijze de strijd aangegaan. Wat jammerlijk dat dit nu eindigt!

Dood- maar dan ook echt doodzonde. Want hoe meer rechts verdeeld is, hoe minder we voor elkaar krijgen, en hoe moeilijker het wordt om onze rechten en vrijheden ooit nog terug te krijgen. Dat wordt nu lastiger dan ooit. En waarom? Vanwege een poster.