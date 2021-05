€9 miljoen was de totale buit voor Sywerts mondkapjeshandel: ‘Op termijn een maatschappelijke bestemming’

Precies €9 miljoen hield Sywert van Lienden over aan de mondkapjeshandel. Dat maakte onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) vandaag bekend. Al eerder was duidelijk dat de voormalige HP/De Tijd-columnist multimiljonair was geworden vanwege zijn aandeel in het binnenslepen van grote mondkapjesdeals aan het begin van de coronacrisis, maar met welk bedrag de bankrekening van Van Lienden groeide was tot dusverre nog niet duidelijk.

FTM ontdekte dat de CDA’er een commanditaire vennootschap (cv) had opgericht, waarin de nieuw vergaarde miljoenen van Van Lienden zijn ondergebracht. Hij noemde deze constructie Duyfken CV, naar verluid de naam van een VOC-schip.

Van Lienden wil weer van de miljoenen af, deelt hij ook mee. Het bedrag moet een “maatschappelijke bestemming” krijgen, aldus de politiek commentator. Wel met een voorbehoud: “de gevolgen van de huidige verwoestende mediastorm” moeten niet al te groot zijn voor zijn carrière.