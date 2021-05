Europese Unie gaat voor €1 miljard vaccinfabrieken bouwen op Afrikaanse bodem

Brussel maakt €1 miljard vrij voor de bouw van vaccinfabrieken in Afrika. Dat maakte de Europese Commissie vanmiddag bekend.

Momenteel liggen de vaccinatiecampagnes tegen corona alleen in rijke landen op stoom. In veel Afrikaanse landen is niet of nauwelijks begonnen met prikken tegen Covid-19, voornamelijk omdat men afhankelijk is van schaarse gedoneerde vaccins via het Covax-programma.

Afrika moet daarom binnenkort beginnen met het produceren van hun eigen vaccins, is de gedachte, en de EU wil het continent daarom helpen door een miljard euro in de ontwikkeling, bouw en productie van hele productielijnen te steken.

Het bouwen van de vaccinfabrieken in Afrika is niet alleen liefdadigheid: algemeen wordt aanvaard dat de pandemie pas over is, wanneer deze over de hele wereld voorbij is. Als heel Europa en Noord-Amerika gevaccineerd zijn maar corona gaat nog rond in Afrika, dan wordt gevreesd voor het ontstaan van nieuwe varianten die ook naar het Westen kunnen ontsnappen, alwaar ze wellicht de vaccinaties kunnen ontwijken.